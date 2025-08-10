Netflix実写版『ONE PIECE』シーズン2、初出し映像が世界解禁 さらにシーズン3の制作も決定
Netflixで2026年配信の実写版『ONE PIECE』シーズン2「INTO THE GRANDLINE」より、初出し映像がファーストルックとともに世界解禁された。
【動画】ロビンやスモーカーたちが登場！ 実写版『ONE PIECE』シーズン2初出し映像
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の原作は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミック。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマンだ。Netflixによる実写版シーズン1は、配信直後から世界93ヵ国でTOP10入り、46ヵ国でTOP1を獲得するなど旋風を巻き起こし、世界的人気作に。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。
この度、8月9日・10日に開催された全ての『ONE PIECE』ファンに捧ぐ祭典「ONE PIECE DAY’25」のDAY2のSPECIALステージにて、スケールアップした”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険の一端を映す、シーズン2初の初出し映像がファーストルックとともに世界解禁。加えて、シーズン2の配信開始よりも前に、シーズン3の制作が決定するという朗報も発表された。年内に南アフリカ・ケープタウンにて撮影が開始される予定とのことだ。
解禁された予告では、ローグタウン、リヴァース・マウンテン（双子岬）、ウイスキーピーク、リトルガーデン…といった世界が映し出され、シーズン1を超える興奮とスリルに満ちた大冒険に期待がかかる。映像には、秘密犯罪会社バロックワークスの副社長であり最高司令官のミス・オールサンデー（レラ・アボヴァ）や、ミス・ウェンズデー（チャリスラ・チャンドラン）、海軍本部のスモーカー（カラム・カー）、巨人ブロギー（ブレンダン・マーリー）たちも登場し、かつてない危険な旅を予感させる。
さらには、手に汗握る興奮のバトルシーンも満載。ゾロの剣術、サンジの体術、そしてルフィが放つ“ゴムゴムの銃乱打（ガトリング）”など、疾走感と迫力に満ちたアクションにも注目だ。“東の海（イーストブルー）”での冒険を経て、成長を果たしたルフィら”麦わらの一味“を待ち受けるのは果たして――。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン1は独占配信中、シーズン2は2026年に独占配信。
【動画】ロビンやスモーカーたちが登場！ 実写版『ONE PIECE』シーズン2初出し映像
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の原作は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミック。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマンだ。Netflixによる実写版シーズン1は、配信直後から世界93ヵ国でTOP10入り、46ヵ国でTOP1を獲得するなど旋風を巻き起こし、世界的人気作に。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。
解禁された予告では、ローグタウン、リヴァース・マウンテン（双子岬）、ウイスキーピーク、リトルガーデン…といった世界が映し出され、シーズン1を超える興奮とスリルに満ちた大冒険に期待がかかる。映像には、秘密犯罪会社バロックワークスの副社長であり最高司令官のミス・オールサンデー（レラ・アボヴァ）や、ミス・ウェンズデー（チャリスラ・チャンドラン）、海軍本部のスモーカー（カラム・カー）、巨人ブロギー（ブレンダン・マーリー）たちも登場し、かつてない危険な旅を予感させる。
さらには、手に汗握る興奮のバトルシーンも満載。ゾロの剣術、サンジの体術、そしてルフィが放つ“ゴムゴムの銃乱打（ガトリング）”など、疾走感と迫力に満ちたアクションにも注目だ。“東の海（イーストブルー）”での冒険を経て、成長を果たしたルフィら”麦わらの一味“を待ち受けるのは果たして――。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン1は独占配信中、シーズン2は2026年に独占配信。