花で南国を旅する気分！自宅でリゾートバカンスを味わえる、暑さに強い鮮やかな「トロピカルフラワー」とは？
第一園芸株式会社は、2025年8月1日から「トロピカルフラワー」のフェアを第一園芸、ビアンカバーネット、エルベシャトランの全店舗で開催している。
【写真】夏のプレゼントにインパクト大！
■夏に映える、ビビッドな彩りとユニークなフォルム「トロピカルフラワー」
「トロピカルフラワー」とは、熱帯地方に生育する花の総称。鮮やかな色合いや個性的な形状が特徴で、高温や強い日差しにも耐える丈夫な性質を持つため、日本の暑い夏にも適している。管理が簡単で、長く楽しめることも大きな魅力のひとつ。自宅にいながら、まるで南国のリゾートを旅するような気分を味わうことができる。
■店頭おすすめアイテム
■「トロピカルブーケS」
コンパクトなサイズのブーケ。ギフトや自宅用として手軽に楽しめる。
販売価格：2200円
展開期間：2025年8月1日〜31日(日)
■「トロピカルブーケM」
適度なボリューム感があり、夏の贈り物として最適。
販売価格：4400円
展開期間：2025年8月1日〜31日(日)
■「トロピカルアレンジメント」
器付きで、そのまま飾ることができるアレンジメント。夏のインテリアにぴったり。
販売価格：6600円
展開期間：2025年8月1日〜31日(日)
※画像はイメージ。使用する花材は入荷状況により異なる
■第一園芸 フラワービジネス事業本部デザイナー志村紀子さんのコメント
「カラフルで個性的なトロピカルフラワーは、夏に映えるビビッドな色合いが特徴でリゾート気分を味わいたいこの時期に特におすすめです。今回は、トロピカルフラワーを代表するアンスリウムやクルクマをブーケとアレンジメントに仕上げてみました。暑い夏にも強くお手入れも楽ですよ。夏の贈り物やご自宅での快適な暮らしにぜひお選びいただけるとうれしいです」
志村さんが手がけるブランド「Noriko Shimura」は、オンライン限定商品を販売している。
■飾り方いろいろ！あしらい方のヒント
デザートプレートに小瓶を置き、花をいける。高さをそろえず自然な印象に仕上げるのがポイント。
シャンパングラスにV字を意識していければ、ダイニングにふさわしい演出となる。
短くカットした花をガラス食器にいければ、リビングや玄関など人の出入りが多い場所にも最適。
数時間水につけなくてもきれいな姿を保つことができるトロピカルフラワーは夏のおもてなしにぴったり。
■夏のパーティーシーンでも活躍
表面がかたく丈夫な特性を活かし、パーティーの装飾として“置くだけ”で華やかな空間を演出できる。パーティー後は茎の先をカットして水にいければ、引き続き楽しめる。
■花を長持ちさせるためのポイント
切り口を新しくする
水替えの際に茎を切り戻すことで、水を吸いやすくなり花が長持ちする。長さを短くするほど日持ちもよくなる。
涼しい場所に置く
エアコンの風が直接当たらない、涼しい場所が理想。室温が高くなりやすい玄関などに飾る場合は、あらかじめ花を短くカットしておくとよい。
■トロピカルフラワー(アンスリウム)の基本情報
出回り時期：通年
香り：なし
学名：Anthurium
分類：サトイモ科 ベニウチワ属
和名：大紅団扇
英名：Anthurium、Tailflower
原産地：熱帯アメリカ〜西インド諸島
花言葉：「幸運のお守り」「情熱」など
※ここでは代表的なトロピカルフラワーであるアンスリウムを紹介
■取り扱い店舗
■第一園芸
・東京都：日本橋店、三越日本橋店、三越銀座店、伊勢丹新宿店、田園調布店、ゲートシティ大崎店、東京倶楽部ビル店
・神奈川県：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルフラワースタジオ、横浜ベイホテル東急フラワースタジオ
・石川県：ホテル日航金沢フラワースタジオ
・宮城県：仙台トラストシティフラワースタジオ
■BIANCA BARNET(ビアンカバーネット)
・東京ミッドタウン日比谷店
・横浜ベイクォーター店
■Herve Chatelain(エルベシャトラン)
・GRAND NIKKO TOKYO BAY MAIHAMA Shop
今回のフェアについて、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のフェアの狙いは？
酷暑のこの季節に、自宅にいながらもリゾートでのバカンス気分を味わっていただけるよう、トロピカルフラワーを取り入れたアイテムを用意しました。
ーートロピカルフラワーのイチオシポイントは？
トロピカルフラワーの見た目が、この季節にぴったりです。さらに、暑さにも強いところもおすすめポイントです。夏の贈り物やご自宅での快適な暮らしにぜひお選びいただけるとうれしいです。
暑さが厳しい季節こそ取り入れたいのが、南国の空気を感じさせる「トロピカルフラワー」。鮮やかな彩りが夏の暮らしを華やかに演出し、暑い季節を前向きに過ごせる。ぜひ、暮らしに取り入れて、暑さを味方につけてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
