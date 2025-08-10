第１０７回全国高校野球選手権大会の大会本部は１０日、広陵から出場辞退の申し出があり、大会本部として了承したことを発表した。

公式リリースには「このような事態になったことは大変残念ですが、学校のご判断を受け入れました。大会主催者として、日本高等学校野球連盟と朝日新聞社は、暴力やいじめ、理不尽な上下関係の撲滅に向けて、引き続き努力して参ります」との決意がつづられた。

さらに「今回の辞退により、広陵高校の２回戦の試合予定だった大会第９日（８月１４日）第４試合は津田学園高校（三重）の不戦勝となります」と津田学園が３回戦に進出することも記された。

広陵を巡ってはＳＮＳ上で暴力事案が判明。５日には日本高野連が３月に厳重注意とした事案があったことを発表し、６日には学校も野球部員の暴力行為を公表した。さらには別の事案で元部員が被害を訴えていることも判明し、同校では元部員の保護者からの要望を受け、第三者委員会を設置して調査を進めてきた。

８日には阿部俊子文部科学相が閣議後の記者会見で、同校の野球部員の暴力行為があったことについて言及。「大変遺憾で、決して許される行為ではない」と述べた上で、出場の判断について「日本高野連で適切にされるものと承知しているので、コメントは控える」と話すなど、波紋が広がっていた。