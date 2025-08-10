◆女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、プロ８年目の鶴岡果恋（明治安田）は２位に終わり、初優勝を逃した。首位と４打差の８位から出て４バーディー、１ボギーの６９で通算８アンダー。優勝した河本結（リコー）と１打差で終えた。

出だし１番と３番でバーディー奪取。７番で１つ落としたが、１２番、１３番で連続バーディーを奪って首位浮上した。同組の河本に１打リードされて迎えた最終１８番。約１０メートルのバーディーパットは「フック（右から左に曲がるライン）を読み過ぎた」とわずかに外れ、優勝には届かなかった。

鶴岡はホールアウト後、「途中、ボードを見たらいい位置にいるなと分かったので、攻めないとな、パターだけショートしないように気をつけてやっていた」と振り返った。

プロ８年目の鶴岡は、前々週の大東建託・いい部屋ネットレディスは自己最高の２位。今大会は開幕前日のプロアマ戦を体調不良で欠場した中、初優勝まであと一歩に迫るプレーを見せた。結果は２位に終わり「悔しいけど、大東建託からいい流れでゴルフができている。自分としては満足かな。大東建託と今週で自信になった」と話した。