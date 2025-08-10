このお値段でいいんですか…？スリコで憧れの「ガラス鍋」を発見！おしゃれ＆実用的で感動

【キッチンアイテムお試しレポートVol.78】クックパッドニュースライターが、便利なキッチングッズをお試し！ 実際に使って便利なものだけをレポートします。

見た目がおしゃれ＆実用的！スリコのガラス鍋

今回は、3COINS（スリコ）のガラス鍋をご紹介します！

ガラス製のお鍋ってかわいいですよね。インテリア雑誌やおしゃれなキッチンを紹介したSNSの写真で時々見かけては「かわいいな〜」と憧れていました。しかし、買おうと思うとけっこういいお値段するんですよね…。





そんなある日、ふらりと寄ったスリコでガラスの鍋を発見！値段も他のショップと比べてお手頃だったので、使い勝手が知りたくてキッチンにお迎えしました。

スリコ「ガラス鍋」の情報





スリコのガラス鍋は税込み1,650円。容量は1.6Lと、スープなどの調理にちょうどいいサイズです。





本体・ふたの両方がガラス製で、金属や樹脂は使われていません。ふたには蒸気を逃がす穴があいています。

実際に使ってみた！

調理中に中身が見えるのが魅力のガラス鍋、さっそく使ってみました。





まずはお湯をわかしてみました。沸騰するとボコボコと大きな泡がのぼるのが見えてテンションが上がります！なんだか、理科の実験を思い出してしまいました。





次に、沸騰したお湯でそうめんをゆでてみました。麺が鍋の中で対流してぐるぐると動くのが楽しい…！ずっと見ていたくなる動きです。

初めてガラス鍋を使ってみて、「加熱されていく食材の様子が見えるというのは、こんなにも楽しいんだな…」というあらたな発見がありました。

楽しい以外にも、食材の色や形がわかりやすいので、ちょうどいい加熱具合の見極めがしやすいという実用的なメリットもありますね。

また、このガラス鍋は直火以外にもオーブンや電子レンジで使えるそう。直火で煮物を作ったあとに、レンジであたため直して食卓に出すといった使い方ができるのも魅力です。

使っていて、気になる点は？

持ち手がガラス製で表面がつるつるしているので、布製の鍋つかみを使って持ち上げた際に、少々すべりやすい気がしました。シリコンやゴムの鍋つかみを使うほうが安全かなと思います。

また、冷蔵庫や食洗機の使用はできないと説明書きがありましたので、取り扱いには少し注意が必要です。

そこにあるだけでもかわいい。調理モチベアップグッズとしても◎

スリコのガラス鍋は、見た目のかわいさで料理のモチベーションを上げてくれるキッチングッズでした。

キッチンや食卓にそのまま出しておいても違和感がなく、おもてなしの際にも重宝しそう！

気になった方は、お近くのスリコでチェックしてみてくださいね。