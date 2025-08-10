timelesz菊池風磨、帰宅後の好きな過ごし方明かす 周囲のイメージとのギャップも「気分屋なところもある」
【モデルプレス＝2025/08/10】timeleszの菊池風磨が10日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。帰宅後の過ごし方を語った。
【写真】菊池風磨の美腹筋
リスナーから送られてきた菊池のイメージについて、菊池本人が合っているか違っているかジャッジするコーナーにて「次の日の荷物や服装を全て用意してからじゃないと寝られない」というメールが。「違う」とジャッジした菊池は「寝てもいい環境を作り出すのがすごい好きなんです。だから風呂入るとか歯を磨くとかこういうのは大好きなんです。すべて済ませた状態で家にいる。どこで寝ても究極いいっていう、もちろんベッドで寝なきゃいけないんだけどソファーで寝てもいいかなとかそんな感じで過ごしてるのが好き」と帰宅後の過ごし方を話した。
そして「そうなるとおのずと次の日の荷物とか服装とか用意しないで朝バタバタする」と口にし、「昨日マネージャーにも言われました。『次の日の用意しとかない系なんですね』って。結構みんな僕はそういうタイプと思ってくれてるんですかね」と周囲のイメージとは違うと告白。「次の日に気分が変わってるような気がするんです。明日これ着ようとかなんとなくイメージすることはありますけど、昨日着ようと思ってた服と今着てる服が違うんです。気分屋なところもあるんで直前に決めたい」と明かした。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
【写真】菊池風磨の美腹筋
◆菊池風磨、帰宅後の過ごし方を明かす
リスナーから送られてきた菊池のイメージについて、菊池本人が合っているか違っているかジャッジするコーナーにて「次の日の荷物や服装を全て用意してからじゃないと寝られない」というメールが。「違う」とジャッジした菊池は「寝てもいい環境を作り出すのがすごい好きなんです。だから風呂入るとか歯を磨くとかこういうのは大好きなんです。すべて済ませた状態で家にいる。どこで寝ても究極いいっていう、もちろんベッドで寝なきゃいけないんだけどソファーで寝てもいいかなとかそんな感じで過ごしてるのが好き」と帰宅後の過ごし方を話した。
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】