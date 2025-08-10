夏の選手権大会に出場している広陵（広島）の堀正和校長は10日、兵庫県西宮市内で取材対応を行い、同大会の出場を辞退することを明らかにした。

会見に臨んだ校長は「各方面の皆様に多大なご迷惑ご心配をおかけしましたことを深くお詫びします。先ほど大会本部に申し入れご了承いただきました。各方面の皆様に多大なご迷惑ご心配をおかけしましたことを深くお詫びします」と深々と頭を下げた。

続けて「複数の情報がSNSに、とりあげられています。重く受け止め、辞退するととももに、指導体制を抜本的に変えていく」とし「今後は再発防止に全力で力を注ぐ」と話した。新しい事実については「発覚していない」としたうえで「第三者委員会に協力していく。現在、SNSで配信されている内容は事実と異なる内容が見受けられる」と強調。「誠に遺憾で忸怩（じくじ）たる思い」と胸中を明かした。

なお堀校長は広島県高野連の副会長を辞任することも明らかにした。

広陵は7日、1回戦・旭川志峯（北北海道）に3―1で勝ち、2回戦は14日の第4試合で津田学園（三重）と対戦する予定だった。広陵の出場辞退を受け、大会本部は対戦予定だった津田学園を不戦勝とすることを発表した。