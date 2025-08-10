米米CLUB、トークショー『愛米座談会』を開催！“米米CLUBの日”が日本記念日協会より正式に記念日として認定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アマチュア時代のライブ映像やバンド最古のデモテープの披露など、貴重な内容がファンを沸かせる！

米米CLUBが8月8日に、“米米の日”を記念したトークショー『愛米座談会』を開催した。

この『愛米座談会』は、米米CLUBがデビュー前からライブを行っているバンドの原点である原宿クロコダイルにて、ファンクラブ会員約50名を迎えて実施。同時に、オンライン配信も行われた。司会進行は米米CLUBと長年親交のあるライターの佐野郷子が務め、ゲストには米米CLUBの大ファンを公言している、R-1グランプリ2025王者・友田オレが迎えられた。

トークショー中には、アマチュア時代に原宿クロコダイルで行われた貴重なライブ映像や、米米CLUB最古の幻のデモテープが披露されファンを沸かせた。メンバー9名はステージ上で終始大爆笑で、40年以上も連れ添ったメンバーの仲の良さが垣間見られた。

また、8月8日が「米米CLUBの日」として日本記念日協会に正式認定されたことも発表され、記念日登録証が友田オレより贈られた。

なお同日には、THE FIRST TAKEにて多くの人に愛される代表曲、「浪漫飛行」をフルメンバー17名で一発撮りにて披露している。

