¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç05¡Û¡ÈÈÈ¹Ô¾®Àâ¡É¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂçºå¼«»¦¥µ¥¤¥ÈÏ¢Â³»¦¿Í¡×¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿ÈÈ¿Í¤Î¡ÈÀÊÊ¡É
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï20Ç¯Á°¤Î¡Ç05Ç¯£¹·î£²Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ØÃË½÷£³¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿à°Û¾ïÀÍßÃËá¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô¾®Àâ¡×¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ª àÃâÂ©¥Õ¥§¥Áá»¦¿Íµ´¤¬¹ðÇò¤·¤¿¡Ö50·ï¤ÎÍ¾ºá¡×Ë½¤¯¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ç05Ç¯£²·î¤ËÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Î²Ï¸¶¤Ç20Âå¤Î½÷ÀA¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç£¸·î£µÆü¡¢ºæ»Ô¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¼Ò°÷¡¦X¡ÊÅö»þ36¡Ë¤ò»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤ËX¤¬£²¿Í¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¶¡¤·¡¢À¤´Ö¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡Ö¼«»¦¥µ¥¤¥ÈÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¤ÎÈ¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËX¤Ë¤Ï£³¿Í¤Î»¦³²°Ê³°¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î¡ÈÍ¾ºá¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¨¡¨¡¡ÊÇ¯Îð¡¦¸ª½ñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅö»þ¤Î¤â¤Î¡£¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
Â©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤àÍÍ»Ò¤ËÀÅª¶½Ê³¤ò
¡Ô¸Ê¤Î²÷³Ú¤Î¤¿¤á¤Ë£³¿Í¤ÎÃË½÷¤ò»¦³²¤·¤¿»¦¿Íµ´¤Ï¡¢ÂáÊá¤Î½Ö´Ö¤â¡¢¡È²¾ÌÌ¡É¤Ç¤¢¤ë²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄ«£¶»þ¤´¤í¡¢·Ù»¡¤¬¼«Âð¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ ÊÌ¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¾û¤â¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶á½ê¤Î½»¿Í¡Ë¡Õ
X¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¡Ö¼«»¦¥µ¥¤¥È¡×¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÎýÃº¼«»¦¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ÆÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢ÃâÂ©¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·¤¿¡£¡ÖÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤àÍÍ»Ò¤ËÀÅª¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¼«»¦¥µ¥¤¥È¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â²ø¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£Æ±¤¸¼ê¸ý¤Ç¡¢¥µ¥¤¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿À¸Í»Ô¤ÎÃæ³Ø£³Ç¯À¸B¤¯¤ó¡ÊµýÇ¯14¡Ë¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤ÎC¤µ¤ó¡ÊÆ±21¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¶¡¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê£²¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
X¤ÎÈÈ¹Ô¤Î¼ê¸ý¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ç¼«»¦¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¼«»¦»Ö´ê¼Ô¤òÊª¿§¡£¿´Ãæ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ÆÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼·ÎØ¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç¿®ÍÑ¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÎýÃº¼«»¦¤Ï¶ì¤·¤¤¤«¤éË½¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇû¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¡¢¤Ò¤â¤Ç¼êÂ¤òÇû¤ê¡¢¼ê¤äÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ç¸ý¤äÉ¡¤òºÉ¤®ÃâÂ©»à¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶ì¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥«¥á¥é¤Ë¤ª¤µ¤á¡¢ÃÇËöËâ¤Î¤¦¤á¤À¼¤òÏ¿²»¤·¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤äCD-ROM¤ËÊÝÂ¸¡£¤¹¤°¤Ë»¦¤µ¤º¡¢ ¼º¿À¤¹¤ë¤È¼ê¤ò´Ë¤á¡¢£±»þ´Ö¶á¤¯¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Õ
X¤¬¼«Âð¶á¤¯¤Ë¡ÈÎ¥¤ì¡É¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥Ï¥Ö¤Ë¤ÏÈï³²¼Ô¤é¤·¤ÃËÀ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¿Í¤ÎÃâÂ©²èÁü¤ä²»À¼¤¬CD-ROM¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£X¤¬¡ØÃâÂ©²¦¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤Ç³«Àß¤·¤Æ¤¤¤¿HP¤Ë¤Ï¡Ø½é¤á¤Æ¤ÎÃâÂ©¥×¥ì¥¤¡¢¤½¤·¤Æ»¦¿Í¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¼«ºî¤Î¡È¾®Àâ¡É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈà¤ÎÈÈ¹Ô¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô¡ÒÄ¾Èþ¤Ï¤¦¤á¤À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤Ë¼ó¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤í¤¦¤È¤·¤ÆÄñ¹³¤¹¤ë¡£¤½¤Î¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢²¶¤ÏËþÂ´¶¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾Èþ¤Î¸ÆµÛ¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ£²Ê¬¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿»þ¡¢ÆÍÇ¡¤¦¤á¤À¼¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢Ä¾Èþ¤ÎÁ´¿È¤«¤éÎÏ¤¬È´¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¶¤ÏÄ¾Èþ¤ÎÉ¡¤È¸ý¤òºÉ¤®¤Ä¤Å¤±¤¿¡£»Ã¤¯¤¹¤ë¤ÈÄ¾Èþ¤ÎÂÎ¤¬¾®¹ï¤ß¤ËáÛÚ»¤·¤À¤·¤¿¡Ó
¡Ò¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤éÏ¿²è¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¡£Ä¾Èþ¤Î¶ì¤·¤à»Ñ¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ²¶¤Ï²¿ÅÙ¤â¼«°Ö¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡Ó¡Õ
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÀÊÊ¡É
X¤¬Â¾¿Í¤¬ÃâÂ©¤·¤Æ¶ì¤·¤à»Ñ¤ËÀÅª¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ë¡È¥Õ¥§¥Á¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤À¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤Î¾®Àâ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÈÃâÂ©¡É¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿X¤Ï¡¢¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÄÌ¹Ô¿Í¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤ê¡¢¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó50·ï¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1987Ç¯¤Î¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ÆÌµ´üÄä³Ø¤È¤Ê¤êÃæÂà¡£1995Ç¯¡¢Í¹ÊØ¶É¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢Æ±Î½¤ÎÃËÀ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ç01Ç¯¤Ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¤é½÷À£²¿Í¤Î¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Çµ¤Àä¤µ¤»¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ä¤¤ÎÍºá¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤ËÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¤¤ÇÄ¨Ìò10¥õ·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¡£¼¹¹ÔÍ±Í½¤â¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¡ÈÃâÂ©¥Õ¥§¥Á¡É¤À¤Ã¤¿¡£
ÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤Ø¡ÖÆóÅÙ¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹¹À¸¤òÀÀ¤¦¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦X¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀÀ¤¤¤Ï¼é¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿X¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼ÃâÂ©¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶½Ê³¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï»à·º¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸Ê¤Î°Û¾ï¤ÊÀ¾×Æ°¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÈ¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿X¡£Èá·à¤òËÉ¤°½Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
¡ÖÇò¤¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¥È¥ê¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿
¡Ç05Ç¯12·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢X¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ´ÌÌÅª¤ËÇ§¤á¤¿¡£°ìÊý¤ÇX¤Ë¤Ï²áµî¤ËÀº¿À²Ê¤Ç²òÎ¥À¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢µ²±¤Î·çÍî¤Ë¤è¤Ã¤Æ£²¥õ·î¤Û¤ÉÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤Ã¤¿¡£¡Ç07Ç¯£³·î¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿È½·è¤Ï»à·º¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¹µÁÊ¤·¤¿¤¬X¤¬¼è¤ê²¼¤²¤¿¤¿¤á¤Ë·º¤Ï³ÎÄê¤·¡¢¡Ç09Ç¯£··î¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÛÈ½¤Î´Ö¤Ë£±Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Àº¿À´ÕÄê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢X¤Î¡ÈÀÊÊ¡É¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¸µ·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤«¤é²¿²ó¤«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¡ÖÃâÂ©¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¡×¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿X¤¬ÈÈ¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÇò¤¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âºÛÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Çò¤¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¤ë¤ÈÀ¾×Æ°¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Á°½Ò¤Î»ö·ï¤ÇÈï³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç³Ø¤ÎÍ§¿Í¤äÍ¹ÊØ¶É¤ÎÆ±Î½¤ÏÇò¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿£³¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈÈ¹Ô¤ÎÁ°¤ËÇò¤¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«»¦¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç04Ç¯£³·î¤Ë½Ð½ê¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃâÂ©¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎSM¥µ¥¤¥È¤ÇÁê¼ê¤òÃµ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¼«»¦¥µ¥¤¥È¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«»¦»Ö´ê¼Ô¤Î¼êÂ¤òÇû¤Ã¤ÆÏ®¤Ö¼êË¡¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ç00Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¼«»¦¥µ¥¤¥È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¹¤é¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£X¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤½¤Î´í¸±À¤¬¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¼«»¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤¬¥µ¥¤¥È¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢12Ç¯¸å¤Ëµ¯¤¤¿¼«»¦¥µ¥¤¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò¼¡¡¹¤È»¦³²¤·¤¿¡ÖºÂ´Ö£¹¿Í»¦³²»ö·ï¡×¤Ê¤É¡¢¼«»¦»Ö´ê¼Ô¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿ÎÄ´ñ»¦¿Í¤Ï¸½ºß¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¨¡¨¡¡£
¡¦ÆüËÜ¤¤¤Î¤Á¤ÎÅÅÏÃÏ¢ÌÁ
ÅÅÏÃ¡¡0570-783-556¡Ê¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å10»þ¡Ë
TOP¥Ú¡¼¥¸
¡¦¤è¤ê¤½¤¤¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¼Ò²ñÅªÊñÀÝ¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
ÅÅÏÃ¡¡0120-279-338¡Ê24»þ´ÖÂÐ±þ¡£´ä¼ê¸©¡¦µÜ¾ë¸©¡¦Ê¡Åç¸©¤«¤é¤ÏËöÈø¤¬226¡Ë
¤è¤ê¤½¤¤¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó
¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¤³¤³¤í¤Î·ò¹¯ÁêÃÌÅý°ì¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤äSNSÁêÃÌ
ÅÅÏÃ0570-064-556¡ÊÂÐ±þ»þ´Ö¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_info.html
¡¦¤¤¤Î¤Á»Ù¤¨¤ëÁêÃÌÁë¸ý°ìÍ÷¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦À¯Îá»ØÄêÅÔ»ÔÊÌ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý°ìÍ÷¡Ë
https://jscp.or.jp/soudan/index.html