グラビアタレントの東雲うみ（28）が9日深夜、テレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。大河ドラマに出演したきっかけを明かした。

東雲はNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）の第9話にひさ役で出演。芸能活動を始めてわずか3年半で出演を果たした経緯として、「オーディションだったとか営業をかけたわけじゃなくて、石坂浩二さんとたまたまホビーショーでお会いして」と語った。

いきなり飛び出た芸能界の大物の名前に、松岡昌宏は「石坂浩二さん！？マジで！？超すげえ人知ってんじゃん」とびっくり。お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉は「石坂浩二さんが今、日本のプラモデル業界のトップに君臨されてる」と補足した。

東雲は「石坂さんとばったりお会いして、そこでプラモデルの話でひと盛り上がりして」と運命の出会いを回想。偶然にも石坂は東雲のYouTubeを見ていたといい、「その2〜3カ月後にマネジャーさんのメールに大河オファーみたいな、うそみたいなメールが届いて」と打ち明けた。

さらに「石坂さんが大河の現場で私のYouTubeを見せてた」とも話した。その動画を見たプロデューサーが東雲を抜てき。動画でプラモデルを作っていたこともあり「“この子手先が器用な娘・ひさにぴったりだな”っていう。それで、手先が器用な娘として大河に出たんですよ」と語っていた。