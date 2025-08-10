¥É·³»Ø´ø´±¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î40¹æÀä»¿¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¡×2Ç¯Ï¢Â³50È¯¤â´üÂÔ¡ÖÈà¤Ï¥¥ê¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¤¬¹¥¤¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹9¡½1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯8·î9Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤Ç8·î¤ÎÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤ò8¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢3Ç¯Ï¢Â³ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤Î40ËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹¤ËÀÜ¶á¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1»Íµå¡¢Å¨¼º¤Ç¤Î½ÐÎÝ¤â´Þ¤á¤Æ4½ÐÎÝ2ÆÀÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î2Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î3¥²¡¼¥àº¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤¬²áµî40ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡£º£Æü¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î²¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ê¡¢ÂÎ¤òÃÏÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÀ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë·Á¤ÇÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÈÂÇ·â¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«½¤Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤ÇÉ½¤ì¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¿ô»ú¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤ÏÉ½Î©¤Ã¤Æ¿ô»ú¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢æÆÊ¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¾ï¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¥¥ê¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¤¬¹¥¤¤À¡£¤À¤«¤é50ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÏÈà¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È2Ç¯Ï¢Â³50È¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤â¤³¤ÎÆü1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ1ÆÀÅÀ¤ÈÉüÄ´¡£2¿Í¤ÎÄ´»Ò¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥à¡¼¥¡¼¤¬¥¹¥é¥ó¥×¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é³°¤ì¤¿µå¤ò¿¶¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊâ¤«¤»¤Æ¥à¡¼¥¡¼¾¡Éé¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¥à¡¼¥¡¼¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Áê¼ê¤¬Èà¤ò·É±óµ¤Ì£¤ËÊâ¤«¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤¹¤°ÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ1ÂÇÀÊ¤´¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¸ü¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤äÂ¾¤Î²¿¿Í¤«¤â¾å°ÌÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Á¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥·¡¼¡Ë¤¬ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¡¢·ëÂ«ÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£