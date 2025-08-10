「毎日、紫外線ヤバい！」→【3COINS】へ！ 夏の相棒！「UV対策グッズ」

夏の強い日差しによる紫外線は、できる限りしっかり対策したいもの。【3COINS（スリーコインズ）】には、夏の相棒になりそうな「UV対策グッズ」が揃っています。プチプラとは思えない機能性の高さとおしゃれなデザインで、この夏大活躍間違いなしかも！ 今回は優秀なUV対策グッズを紹介するので、売り切れ前にぜひチェックして。

顔まわりまで守り抜く！ UVカットアイテム

【3COINS】「3WAYUVHAT」\1,320（税込）

夏の強い日差しからガードしてくれる、UVカット率99%以上のUVハット。顔まわりをぐるりと覆う広めのつばと、取り外し可能なフェイスカバー & ネックカバー付きで、360度どこからの紫外線も徹底カバーしてくれます。シンプルなブラックカラーで合わせやすく、アウトドアやガーデニング、通勤時にも活躍してくれそう。暑さや日差しが気になるこの季節に、ぜひ取り入れたいUVアイテムです。

軽量 × UVカットで優秀！ 夏に頼れる晴雨兼用傘

【3COINS】「涼しい晴雨兼用折傘」\2,200（税込）

夏の強い日差しも突然の雨も、これ一本で対応できる晴雨兼用傘。遮光・UV遮蔽率ともに99%以上で、紫外線対策もバッチリかも。約200gの軽量タイプで持ち歩きやすく、お出かけも快適に。コンパクトながら機能性優秀で、毎日のお供として頼れる存在になりそうです。

1本で2役！ 紫外線量でレンズの色が変わる調光UVサングラス

【3COINS】「ボストンプラ調光サングラス」\1,100（税込）

屋内と屋外どちらでも活躍してくれる調光UVサングラス。紫外線の量に応じてレンズの色が変化する調光レンズを採用しており、屋内ではクリアで普通のメガネのように、屋外ではサングラスのように色づいておしゃれに使えるのが魅力です。シンプルなデザインであらゆるコーデになじみやすく、夏の必需品になる予感！

ひんやり快適！ 夏のお出かけに手放せないアームカバー

【3COINS】「最強冷感アームカバー」\550（税込）

強い日差しから腕を守ってくれるアームカバーは、夏の外出時に欠かせないアイテム。冷感生地を使用しており、ひんやりとした着け心地で暑い日も快適そうです。指穴付きで、手の甲までカバーできるのも嬉しいポイント。カラーはブラックとチャコールグレーの2色展開で、シンプルで合わせやすいから思わず2色買いしたくなりそうです。

