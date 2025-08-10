タレントの北斗晶（58）が8月8日、ブログを更新。初孫・寿々ちゃんの誕生日前日にホテルのプールを満喫する様子を披露した。

【映像】北斗晶、初孫とホテルのプールを満喫

2023年8月9日北斗の長男・佐々木健之介さん（26）と女子プロレスラーの凛（32）との間に誕生した寿々ちゃん。初孫を溺愛する北斗は、長男家族が住んでいたカナダをたびたび訪れていて、一緒に出かける様子や寿々ちゃんの顔出しショットなどを公開していた。

2025年7月、長男家族が日本に帰国した後も寿々ちゃんと一緒にゲームセンターに行ったことや、北斗の出演するトークショーに凛さんと寿々ちゃんが遊びに来た様子などをアップしていた。

初孫の寿々ちゃんとプールを満喫する北斗晶（58）

8月8日の更新では、「あすは、すーちゃんの2歳のお誕生日。時が経つのは早いですね〜 あすは、家ですーちゃんの好きな物を作ってあげたいので、きょうは前夜祭で、とあるホテルのプールに遊びに連れてきました。水遊びが大好きなすーちゃん。少しの休憩も嫌がって、行こう行こうと手を引かれて連れて行かれるばーちゃん。まんざらでもありません。孫に懐かれるのはじーちゃんばーちゃんにとってはうれしい事です」と、翌日に誕生日を迎える寿々ちゃんとともにホテルのプールを楽しんだことを明かしている。

北斗の投稿にファンからは、「早いですねー もう2歳！楽しいお誕生日になりそうですね」「たくさん遊んで食べて、楽しい毎日を送ってねー」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）