■女子プロゴルフ 北海道 meijiカップ最終日（10日、北海道・札幌国際カントリークラブ 島松コース 6642ヤード パー72）

海外メジャーの全英女子オープンを制し、米女子ツアー初優勝を飾った山下美夢有（24、花王）が、今季の国内ツアーに初出場。トップと5打差の15位から出た山下は、5バーディ、2ボギーのトータル「69」で回り、スコアを3つ上げて7アンダーの4位に入った。優勝したのは、河本結（26、RICOH）。15番でイーグルを奪うなどスコアを4つ伸ばし9アンダーで大会を制し、ツアー3勝目をあげた。

山下は4番でこの日初めてのバーディを奪うと、7番からは驚異の3連続バーディ。パットが冴えを見せ、前半はスコアを4つ上げる猛チャージで8アンダー、森田遙（29、フリー）に並び首位タイでサンデーバックナインに入った。

後半、12番までパーをセーブして迎えた13番パー4。山下は2打目をピンそばにピタリとつけた。ギャラリーからも歓声が上がるスーパーショットでバーディを奪いスコアを一つ上げた。

しかし山下は14番でボギー、16番でも2打目でグリーンを外し、3打目のアプローチでもグリーンに乗せることができずボギー、スコアを2つ落とし7アンダーとなり、首位に山下、森田、河本、鶴岡果恋（25、明治安田）、佐藤心結（22、ニトリ）、 ウー チャイェン（21、Hon Hai Foxconn）の6人が並ぶ混戦に。

山下は残り2ホールをパーで終え、7アンダーで後続の結果を待つこととなった。首位争いの混戦を抜け出したのは河本。15番パー4でイーグルに成功し9アンダーで逃げ切った。

【北海道 meijiカップ最終日 結果】

1位 河本結 ⁻9

2位 鶴岡果恋 ⁻8

森田遙

4位 山下美夢有 ⁻7

ウー チャイェン

穴井詩