気象台は、午後1時55分に、大雨警報（土砂災害）を豊前市、筑紫野市、朝倉市、糸島市、那珂川市、久山町、小竹町、筑前町、東峰村、糸田町、福智町、築上町に発表しました。また洪水警報を福岡市、直方市、行橋市、香春町、福智町、苅田町、みやこ町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・豊前市、筑紫野市、朝倉市、糸島市、那珂川市、久山町などに発表 10日13:55時点

福岡県では、土砂災害に警戒してください。福岡、北九州地方では、低い土地の浸水に警戒してください。福岡、北九州、筑豊地方では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■直方市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　10日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■田川市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■行橋市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　10日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■豊前市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■中間市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■筑紫野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■福津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■宮若市

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■朝倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■糸島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■那珂川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■久山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■小竹町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　10日昼過ぎ

■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　10日昼過ぎ

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■筑前町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　10日昼過ぎ

■東峰村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■香春町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■添田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■糸田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　10日夕方

■川崎町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■大任町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■赤村
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

■福智町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■苅田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　10日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■みやこ町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■築上町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日夜のはじめ頃