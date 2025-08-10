【大雨警報】福岡県・豊前市、筑紫野市、朝倉市、糸島市、那珂川市、久山町などに発表 10日13:55時点
気象台は、午後1時55分に、大雨警報（土砂災害）を豊前市、筑紫野市、朝倉市、糸島市、那珂川市、久山町、小竹町、筑前町、東峰村、糸田町、福智町、築上町に発表しました。また洪水警報を福岡市、直方市、行橋市、香春町、福智町、苅田町、みやこ町に発表しました。
福岡県では、土砂災害に警戒してください。福岡、北九州地方では、低い土地の浸水に警戒してください。福岡、北九州、筑豊地方では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■直方市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 10日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■田川市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■行橋市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■豊前市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■中間市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■筑紫野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■福津市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■宮若市
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■朝倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■糸島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■那珂川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■久山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■小竹町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日昼過ぎ
■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 10日昼過ぎ
□洪水警報
10日夜遅くにかけて警戒
■筑前町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日昼過ぎ
■東峰村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■香春町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■添田町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■糸田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日夕方
■川崎町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■大任町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■赤村
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■福智町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 10日夕方
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■苅田町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■みやこ町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■築上町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃