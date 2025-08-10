女優のニコール・キッドマンとサンドラ・ブロックが、映画「プラクティカル・マジック２」の撮影を通じて、絆をさらに深めているという。1998年公開の同作の続編で、ジリアンとサリーという魔女の姉妹を再演している２人、ニコールはサンドラと「本当の姉妹のように」からかい合う時間を楽しんでいると明かしている。



【写真】キッドマンの娘たちもハリウッド入り？驚きの美人揃い

ピープル誌にニコールはこう話す。「私たちの関係は信じられないものよ。私が彼女をからかい、彼女が私をからかう」「２人ともロンドンに住んでいるから、すごく仲が良いの」「私は彼女が大好き。すごく面白くて愛すべき存在。私たちはただ一緒に最高の時間を過ごしてるわ」



また、前作から27年の時を経て、再びこのキャラクターを演じられることを２人ともとても喜んでいるとして、話を聞いたときは２人とも驚いたと明かしながらも、「でもすぐに戻れた」と続けた。



一方で、前作でサンドラの娘役を演じた女優のエヴァン・レイチェル・ウッドは、続編への出演依頼を受けなかったことを明かし、残念な気持ちをＳＮＳに綴っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）