ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¤Þ¤À2Ç¯ÌÜ¤À¤¬¡Ä¡×¥É·³¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡È²÷µó¡É¡Ö¤¹¤Ç¤ËµåÃÄ»Ë¾åÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¹ë²÷40¹æ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó55ËÜ¥Ú¡¼¥¹

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î9Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5²ó°ì»à¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤ë40¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó55ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬9¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÂæ40¹æ¤Ë¾è¤»¤¿¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬³Î¿®¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¡¡¥¹¥¿¥ó¥ÉÁûÁ³
¡¡ÂçÃ«¤Î¤³¤Î°ìÈ¯¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥417¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó127.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ27ÅÙ¡£¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤â»Ä¤ë°Î¶ÈÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤Þ¤À2Ç¯ÌÜ¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËµåÃÄ»Ë¾åÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£µåÃÄ¤Ç40ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÊ£¿ô²óÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢5ÅÙ¤Î¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼¡¢2ÅÙ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥®¥ë¡¦¥Û¥Ã¥¸¥¹°ÊÍè4¿ÍÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Insider¡Ù¤ÏX¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç40ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1953Ç¯¤«¤é57Ç¯¤Ë5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ£À®¤·¤¿¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼¡¢2001¡¢2002Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ£À®¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¼¡¤®¡¢µåÃÄ»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢3²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤òÂª¤¨¤Æ¶¯Îõ¤ÊÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¿½¹ð·É±ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬°ìµó6ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢9¡Ý0¤È¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]