「あわや衝突」危険な車線変更！ジワジワ寄せてくる高齢者の車、正面に逆走車のヘッドライト、見通し悪いカーブで無理な追い越し
こちらに気づいてない？あわや衝突寸前
北海道・岩見沢市で、あわや衝突の危険な瞬間が目撃された。
目撃者：
自分がいるのに寄ってきた。“ノールック”ではないか。
問題の車をよく見ると、窓が開いている状態。こちらの車に気づいていないのか、ウィンカーをつけずにじわじわと寄ってくる。
クラクションの音でようやく気付いたのだろうか。目撃者によると、ドライバーは70代くらいの高齢男性だったという。
目撃者：
「またもしかしたら出会うかも知れない」と思うとちょっと怖い。
片側2車線で正面から逆走車
香川・丸亀市でも、出くわしてしまった人が…
片側2車線の道路を走っていたドライバー。向こうから見えてきたのは、車のヘッドライト…逆走車だ。
前の車と自分の車が同時に回避を迫られる事態に。
ハンドルを握っていたのは女性に見えたという。
見通し悪いカーブで危険な追い越し
栃木・那須烏山市では、あわや正面衝突という危険な運転が…
カーブにさしかかったその時、見通しの悪いカーブで対向車が危険な追い越し。
注意深く見てみると、追い越し禁止の黄色い線をまたいでいる。
目撃者：
接触はしなかったがヒヤッとしたような感じでした。無理な運転をすれば、どこかで事故を起こす可能性があるので、やめてほしいなと思いました。
（「イット！」 8月5日放送より）