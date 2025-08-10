15日に25歳の誕生日を迎えるグラビアアイドルの鈴木優香（24）が9日、東京・北千住の東京芸術センター天空劇場で生誕祭イベントを開催した。

21年に卒業したAKB48時代からのファンや、「夜行バスで東京から大阪へ」「豪華フェリーで茨城から北海道へ」などの乗り物企画が大好評で登録者数50万人を突破したYouTubeのファンが会場を埋めた。

鈴木は「1年に1度の生誕祭。今日ここに来てくれるみんなに、日頃の感謝の気持ちをいっぱい込めて、心から楽しんでもらえる1日にしたいです」と意気込んだ。

イベントでは白いドレスで登場。「第3回優香王決定戦」「優香マスター」「東西口上合戦」などさまざまな企画で盛り上がった。歌唱パートでは「センチメンタルジャーニー」や弾き語りでいきものがかりの「ありがとう」を熱唱して、大きな声援を浴びた。

ロビーには過去に着用した衣装も展示して“ゆうかりんワールド”全開で魅了した。

目標は「富士山よりビッグに！」という、Fカップの鈴木は「こうして生誕祭を迎えられて、さらにチャンネル登録者50万人という節目も重なり、本当に幸せな1日になりました。いつも応援してくださる皆さんのおかげです。これからも1歩ずつ、自分らしく進んでいきたいと思います。応援よろしくお願いします」と話していた。

◆鈴木優香（すずき・ゆうか）2000年（平12）8月15日生まれ、静岡県出身。19年10月にAKB48のチーム8に静岡県代表として加入。21年映画「未成仏百物語」。同年9月にAKB卒業。163センチ。公表サイズはB88−W60−H89センチ。血液型AB。