◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

前週の海外メジャー、ＡＩＧ全英女子オープン覇者で、首位と４打差の１５位から逆転を狙った山下美夢有（みゆう、花王）は５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算７アンダーで２打及ばず４位だった。「前半すごいいい流れで来ていただけに、後半落としてしまって、上がりが悔しい感じだった」と振り返った。

前半で４つ伸ばし、首位に並んで折り返したが、１４、１６番でボギーをたたき後退した。「後半に入ってショットがあまり寄っていなかった。１０番もそうだが、パーオンできなかったところや、アプローチも寄っていなかったので、そのへんがスコアにつながらなかった」

今大会は妹の蘭さんがキャディーを務めた。「優勝を目指して２人でやっていたが、そこには届かなかったので、またリベンジしたいし、２人で優勝できるように頑張りたい。風の読みも的確だった」と笑顔で感謝した。

米日をまたいだ２週連続優勝はならなかったが、今季初の国内ツアーで存在感を示した。「優勝して終わりたかったけど、３日間通してギャラリーの皆さんにも応援していただいて、久しぶりの日本ツアーを楽しくラウンドできた。また海外の方に戻るが、しっかり成績を出せるように頑張りたい」と語った。