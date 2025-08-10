◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、河本結（リコー）が１年ぶり３勝目を挙げた。首位と４打差の８位から出て１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８で回り、通算９アンダーで逆転Ｖを飾った

河本は前半の３番、９番でバーディー。１３番で１つ伸ばした後、１４番でボギーをたたいた。だが、１５番パー４（４００ヤード）は残り１５７ヤードから６アイアンで放っただい２打が直接カップに吸い込まれ、圧巻のイーグルを奪取。単独首位に浮上した。終盤は同組の鶴岡果恋（明治安田）、最終組の森田遥（フリー）らとの優勝争いを制した。

２６歳の河本は、勝みなみ、渋野日向子ら１９９８年度生まれの「黄金世代」の１人。プロ８年目の今季は前試合まで２位が２回、３位が４回と存在感を発揮してきた。７月の資生堂ＪＡＬレディス、ミネベアミツミレディスは腰の痛みなどの影響で２戦連続で棄権したが、明治安田レディスで２位と復調。今大会は最終日で４打差を逆転し、３勝目を飾った。

◇河本 結（かわもと・ゆい）１９９８年８月２９日、愛媛・松山市生まれ。２６歳。両親の影響で５歳でゴルフを始める。１８年７月のプロテストに合格。同年下部ツアー４勝で賞金女王に輝く。１９年アクサレディス宮崎で初優勝。２４年のＮＥＣ軽井沢７２で２勝目。家族は両親、男子プロゴルファーの弟・力。１６３センチ、５８キロ。