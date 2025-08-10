本田朋子、2時間待ちでゲットした『ハッピーセット』「何かの修行かと」

元フジテレビアナウンサーで現在はフリーの本田朋子が9日に自身のアメブロを更新。マクドナルドで商品を2時間待ったことを明かした。

この日、本田は息子にせがまれてマクドナルドへ足を運んだといい「今日から三日間限定でハッピーセットのポケモンのおもちゃにポケモンカードも付いてくるということで、息子に急かされマクドナルドへ」と経緯を報告。「やっぱりめちゃくちゃ混んでるなぁと思いながら9時にオーダー」したことを明かした。

しかし「待てど待てど、呼ばれない」と当時の状況を説明し「気がつけば、オーダーから2時間！！ようやく呼ばれました！！」と告白。「もはや朝マックではないけど、嬉しい 子供たちは笑顔、母は白目で頬張りました」とユーモラスにコメントした。

その後更新したブログでは「2時間待ちは初めての体験で、何かの修行かと思いました笑」と心境を吐露する一方で「プロフェッショナルな対応をしていてカッコよかったなぁ」と店員の対応を称賛した。

最後に「激務をこなされた店員さんたち、お家に帰ったらゆっくり休んで欲しいな ハッピーをありがとうございました」とつづり、ブログを締めくくった。