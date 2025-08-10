初日は大盛況の下に終演し、2日目に突入した＜LuckyFes’25＞。WING STAGEトップバッターはChilli Beans.だ。フレンズ（LuckyFes来場者）が手拍子して彼女たちの初出演を歓迎するなか、メンバーがステージに現れた。

◆ライブ写真

1曲目は「Raise」。徐々に力強くなるバンドサウンドが雄大な景色、高揚感溢れる物語を描き、ここから始まる音楽の航海を予感させた。ひたちなか市では朝から小雨が降ったり止んだりしていて、涼しい風が吹いている。2曲目の「just try it」は清涼感抜群のインディーポップで、フレンズはリズムに身を揺らしたり、手を掲げたりして自由に楽しんだ。Chilli Beans.はメンバー全員が歌えるバンド。美しいコーラスワークも聴きどころである。

続く「シェキララ」ではMoto（Vo）がハンドマイクに切り替えた。バイオレットヘアーを靡かせながら歌うMotoは、音楽にノッて揺れたり、軽やかにターンしたりしている。その自然体な姿は、ステージの上も下も関係ない、一緒に音楽を楽しもう、と伝えてくれているかのよう。同時にフロントマンとしての圧倒的な華もあり、フレンズもその姿に惹きつけられているようだった。

歌の合間にときどき会場へ言葉を投げかけ、コミュニケーションを図っていたMotoは、MCでフレンズに「元気ですか？ いい感じの天気ですね」と投げかける。一方、Maika（Ba,Vo）は＜LuckyFes＞初出演の喜びを語りながら「まだおはようございますの時間ですよね？ 朝早くから見に来てくれてありがとうございます。嬉しいです」と感謝を伝えた。そしてMotoの「一日楽しんでってください！」という言葉、Maikaが鳴らすホイッスルの音を合図に、「pineapple!」で演奏を再開。今年6月にリリースされた5th EP『the outside wind』に収録されているこの曲は、Lily（G,Vo）の軽快なギターカッティングとドラムの細かいリズムワークのマッチングが最高だ。これを聴いたらウキウキせざるを得ないというグルーヴに、オーディエンスの体も自然と揺れた。

チリビの名を一躍シーンに知らしめた「lemonade」を挟み、「tragedy」「pain」と『the outside wind』収録曲が連続で演奏される。特に「pain」では、Maikaの鳴らす重低音が響くなか、オーディエンスがギターリフに合わせて手拍子に興じ、盛り上がりが生まれた。なお、2曲目に披露された「just try it」も同EP収録曲だ。この日のチリビは、今年リリースの楽曲をメインとしたセットリストでバンドの最新モードを提示。果敢なミュージシャンシップで＜LuckyFes＞に対する意欲を覗かせたのだった。

ラストナンバーは、7月にリリースしたばかりの楽曲「ひまわり」。夏の夕暮れを思わせるノスタルジックな音像を届け、フレンズを次のステージへと送り出した。

取材・文◎蜂須賀ちなみ

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)

セットリスト

1.Raise

2.just try it

3.シェキララ

4.pineapple!

5.lemonade

6.tragedy

7.pain

8.ひまわり

