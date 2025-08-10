ºÇÄãÄÂ¶â44Ç¯¤Ö¤êÂçÉý6¡ó¥¢¥Ã¥×¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÉ¸¡È1500±ß¡É±ó¤¯¡¡»ß¤Þ¤é¤ÌÊª²Á¹â¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ÏÈáÌÄ¤â¡Ä¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
ºÇÄãÄÂ¶â6%°ú¤¾å¤²¤â¡Ö2020Ç¯ÂåÁ´¹ñÊ¿¶Ñ1500±ß¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¡Ä
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿³µÄ²ñ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²ÌÜ°Â¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡¡8·î¡¡¿©ÉÊÎà1000ÉÊÌÜ°Ê¾åÃÍ¾å¤²¡¡Ä´Ì£ÎÁ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢¤Ä¤æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É
6%¤È¤¤¤¦¾å¤²Éý¤Ï¡¢Âè2¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÊª²Á¹â¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë44Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£¤³¤³30Ç¯¤Ç¤Ï¡¢1%¤òÀÚ¤ëÇ¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç2020Ç¯ÅÙ¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î3Ç¯¤ÇµÞ·ã¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë6%¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê1118±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤â¹â¤¤Åìµþ¤Ç¤Ï1226±ß¡¢ºÇ¤âÄã¤¤½©ÅÄ¤Ç¤â1015±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç½é¤á¤Æ1000±ßÂæ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö2020Ç¯Âå¤ËÁ´¹ñÊ¿¶Ñ1500±ß¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯Ê¿¶Ñ7.3%¤º¤Ä¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢6%¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¡¡³¤³°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ä
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢³¤³°¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ò±ß´¹»»¡Ê8·î9Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¡Ë¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ï2689±ß¡£¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤â2400±ßÄøÅÙ¤ÇÂ³¤¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤ÏÄã¤¤¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤è¤êÄÂ¶â¤Î¹â¤¤¹ñ¡¹¤ÏÊª²Á¤âÆüËÜ¤è¤ê¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç6%¤È¤¤¤¦¹â¤¤°ú¤¾å¤²Éý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤âÊª²Á¹â¤Ç¤¹¡£
8·î¤âÃÍ¾å¤²Â³¡¹¡Ä¥³¥¹¥È¾å¾º¤ò²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ç¤¤º
¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©ÎÁ¡×Á´ÂÎ¤Î²Á³Ê¤¬µîÇ¯10·î¤«¤éº£Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤ËÊ¿¶Ñ¤Ç6.4%¾å¾º¤·¡¢¡Ö1¤«·î¤Ë1²óÄøÅÙ¹ØÆþ¡×¤¹¤ëÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â6.7%¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾ºÎ¨6%¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£·îÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊÎà¤â1000ÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¢Æþ¤ËÍê¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥³¥·¥ç¥¦¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä»ôÎÁ²Á³Ê¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÆýÀ½ÉÊ¤ÇºÇÂç20%¡£¤À¤·¤È¤Ê¤ëµû²ðÎà¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ä¤æ¤¬ºÇÂç30%¡£À¤³¦Åª¤ÊÉÊÇö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ²ÈÄíÍÑ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï40%ÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÀ¸»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶ºàÎÁ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤¬¹âÆ¤·¤¿Ê¬¤ÎÀ¸»º¥³¥¹¥È¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¡ÖÁ´³ÛÅ¾²Ç¤Ç¤¤¿¡×´ë¶È¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î4Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁ´¤¯Å¾²Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Ï16.9%¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÇÀ©Í¥¶ø¤Ê¤É¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¡×¹¥½Û´Ä¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤ë¤«
À¸»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÌÜ°Â¤¬6%¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÏÂÁí¸¦¤Î¥·¥Ë¥¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦¿ÀÅÄ·Ä»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë°û¿©¶È¤ä½ÉÇñ¶È¤ÏÄãÄÂ¶â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄÂ¶â¾å¾º¤È²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬Î¾Êý¤È¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤¬ÄÂ¾å¤²¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀÇÀ©Í¥¶ø¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Î¹ØÇãÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢´ë¶È¤¬À¸»º¥³¥¹¥È¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Íø±×¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£