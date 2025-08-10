「ひろみちおにいさん」ことタレント佐藤弘道（57）が10日までに自身のブログを更新。第5回メンズビューティーアワード「ビューティーミドル」部門を受賞したことを報告した。

佐藤は「第5回メンズビューティーアワードの『ビューティーミドル』部門で受賞していただきました。まさに、棚からぼたもち 人生でこんな素敵な賞をいただけるなんて夢にも思いませんでした」と報告し、受賞の喜びを明かした。

さらに「ブランド商品の受賞者の方は末續慎吾さん、鈴木啓太さん、糸井嘉男さん、庄司智春さん、柿谷曜一朗さん、橋本大輝さんとスーパーアスリートばかり。そして、セルフメディケーション部門に松木安太郎さん、ビューティースキンケア部門に三浦孝太さん、ビューティーライフスタイル部門に奥田瑛二さん、そしてビューティーミドル部門になぜか私!」と紹介し、受賞者らとのショットを次々と投稿した、

佐藤は「本当に素敵な賞をいただけて光栄でした。今まで『美』に関しては、ほとんど興味がなくありのままでいいやぁ〜と思っていましたが、これを機に少しずつ『美』意識を高めていきたいと思いまーす」と意気込んだ。