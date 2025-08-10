＜LuckyFes’25＞2日目。空が薄い雲に覆われていて、雨も降り始めたが、暑さが和らいでなかなか過ごしやすい。開演時間を迎え、RAINBOW STAGEのトップバッターとして登場したのは、声優・俳優・歌手として大活躍している宮野真守。待ちわびていた観客の歓声と手拍子が、スタートを告げる力強い号砲となった。

「行けんのか？ Are you ready？」と観客に呼びかけて「Magic」がスタート。マイクを握りしめながら歌い、4人のダンサーチームと踊る姿に視線は釘付け。長い手足をしなやかに動かしながら披露するダンスが圧倒的にかっこいい。そして歌声も素晴らしいのだから、ドキドキせずにはいられない。すっかり魅了された観客は、掲げた腕を揺らしながら喜びを示していた。そして2曲目「SHOUT!」に突入すると、一際爽やかな躍動感を帯びた歌声とダンス。情熱的で力強い歌声が高らかに天に向かって吸い込まれていく。初めて彼のライブを観る人も多かっただろうが、揺るぎないスキルで裏打ちされた華に触れて、すっかりファンになってしまったのでは？ 空も魅了されたのか、いつの間にか雨が弱まり始めていた。

「LuckyFes初登場！ フェス、あまり経験がなくて。せっかくフェスに来たのでタオルとか回しちゃおうかなと。フェスっぽいことしていいですか？」というMCを経て、「FANTASISTA 2023」がスタート。KREVAがプロデュースしたこの曲は、すがすがしい音像と骨太なビートが融合。ビートをスリリングに乗りこなすラップパートも冴えわたった。観客が回転させタオルの風が加わり、大合唱の声もどんどん高まる。《さっきまでの雨が嘘のように消える》という歌詞通りの現象が起こっていてびっくり！ この一節を歌う時の宮野は、とても感慨深そうだった。

「ありがとう。なんと、なんと、なんと！ ここで水分補給します（笑）。曇ってる時が熱中症危ないらしいから」と言いつつ一息つき、次の曲について説明した宮野。「先日、新曲をリリースしました。このLuckyFesのために作ったと言っても過言ではない。フェス初心者の宮野真守が、フェスでみなさんと楽しみたくて作りました。振り付けとか関係ない、ジャンプするだけ。それだけで楽しめます」

そして披露された「ジャンプしてみて」。ファンキーなサウンドに合せてジャンプする人々のエネルギーが大地を震わせた。続いて、イントロが流れた瞬間、明るい歓声が上がった「シャイン」。テレビアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ』のオープニングテーマとしてお馴染みのこの曲は、甘い歌声で酔わせてくれる。すぐに真似できるラブリーな振り付けを幅広い層の人々が楽しんでいるのは、音楽フェスの理想的な風景であった。

「最後に忘れられない思い出を作りたいよな？ みなさんと一緒に歌いたいと思います。初めて聴く方も見よう見まねで参加してください」という言葉を添えたラストの曲「EXCITING!」も老若男女参加型の曲だった。“お兄ちゃん”“お姉ちゃん”“お父ちゃん”“お母ちゃん”“初めて宮野真守を観たって人”“いつも応援してくれてる人”“全員”……歌ってもらう客層を具体的に指名しつつ何度も交わしたコール＆レスポンス。歌声を受け止める度に、宮野は「すげえ！」と無邪気に感激していた。ダンサーチームと一緒にポーズを決めてエンディングを迎えた時にステージに届けられた歓声の大きさが思い出される。音楽フェスへの出演経験があまりないというが、彼はフェスを盛り上げる達人、楽しむ達人であった。

セットリスト

1​. Magic

2​. SHOUT!

3​. FANTASISTA 2023

4​. ジャンプしてみて

5​. シャイン

6​. EXCITING!

