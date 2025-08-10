俳優・吉沢亮（31）、李相日監督（51）が10日、大阪市内で映画「国宝」の特大ヒット記念舞台あいさつに登場。吉沢は「深く人の心に届く作品になるとずっと思ってました。深く刺さっている方がこれだけたくさんいることにビックリし、うれしく思っています」とファンに感謝した。

6月6日に全国公開され、25年公開の実写映画興行収入No.1に。8月6日までの2カ月間の累計興行収入は88・2億円。観客動員も629万人を記録する大ヒットとなり、最終興行成績100億円超えも見えてきた。

各地で舞台あいさつを重ねており、今回の大阪では客席からの質問に答える形式に。主役の女形・立花喜久雄を演じた吉沢は「一番好きな演目は？」との質問に、迷わず「精神的にも最後の“鷺娘”。一番、体力も使うし集中力が必要な演目で、一生懸命練習した。本番になって、きれいに踊るというよりは、喜久雄の蓄積みたいなものが一気に解き放たれる瞬間。今までの人生、いろんな喜久雄の感情を爆発させてながら踊ってた。大変だったけど、気持ちよかった」と振り返った。

歌舞伎役者を演じたことで「歌舞伎役者と俳優はどちらが大変か？」との質問を受けて「歌舞伎役者だと思います」と即答。「俳優として歌舞伎役者を演じるのには正解がないし、人によって見え方が違う。でも、歌舞伎役者さんは何百年と続いている芸を生きるという、ある種、正解はあると思うが、下手が許されない世界、下手が味にならない世界。そこの厳しさを演じていて感じました。先代のとんでもない人たちが演じてきた演目を演じなきゃいけないという覚悟がいる」と改めて振り返っていた。