¼þÅìÍ¤µþ¤¬Îý½¬¤Ë»Ñ¸«¤»¤º¥¹¥¿¥á¥ó³°¤ì¤ë¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê10Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏËÜµòÃÏ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àï¡£¼þÅìÍ¤µþ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¡¢10Æü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥º¡¢Ãæ·ø¤Ë¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡»°¡¡¥À¥¦¥ó¥º
¡¡2¡¡Æó¡¡ÀîÀ¥¹¸
¡¡3¡¡»Ø¡¡¶áÆ£·ò²ð
¡¡4¡¡°ì¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡5¡¡º¸¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡6¡¡±¦¡¡»³ËÜ·ÃÂç
¡¡7¡¡Í·¡¡ÌîÂ¼Í¦
¡¡8¡¡Êá¡¡³¤ÌîÎ´»Ê
¡¡9¡¡Ãæ¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡¡¡ Åê¡¡¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í