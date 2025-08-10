いつものコーヒーに飽きたら！気分を変えて見た目にも楽しめるカフェ風ドリンク2選
【バリエ8品】家で作ればコスパ最高！意外に簡単「カフェ風ドリンク」
「いつもと違うものが飲みたい」「ちょっと気分を替えたい」そんなときにおすすめのお手軽ドリンクの作り方をご紹介します！ 今どきテイストも盛り込んだ、2層が美しいカフェ風ドリンクです。
■コーヒーソーダ
爽やかでほろ苦い！ 大人のソーダ
【材料・1人分】
インスタントコーヒー...小さじ2
砂糖...小さじ2
炭酸水...3/4カップ
1．耐熱のグラスにインスタントコーヒー、砂糖を入れ、熱湯大さじ2を加えてよく溶かす。
2．氷適量を加え、静かに炭酸水を注ぐ。好みでレモンスライスを飾る。
POINT
炭酸水は氷をクッションにして静かに注ぐと、コーヒーと混ざらず、2層になる。
（レシピ考案／渡部和泉 1人分29kcal／塩分0g）
■ヨーグルトカフェラテ
まろやかさと酸味のバランスが魅力
【材料・1人分】
プレーンヨーグルト...大さじ2
砂糖...小さじ2
インスタントコーヒー...小さじ2
【作り方】
1．マグカップなどにインスタントコーヒー、熱湯大さじ2を入れて溶かし、冷水大さじ3を加えて混ぜる。
2．グラスにヨーグルト、砂糖を入れて混ぜ、氷適量を入れる。
3．1をゆっくり注ぐ。
（レシピ考案／渡部和泉 1人分46kcal／塩分0g）
＊ ＊ ＊
【フードコーディネーター渡部さんより】コーヒー業界では発酵×コーヒーがトレンド。ご紹介したヨーグルトのほか、甘酒を加えるのもおすすめです。豊かな風味とまろやかな口当たりが楽しめますよ。
レシピ考案・スタイリング／渡部和泉 撮影／佐々木美果 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝徳永陽子