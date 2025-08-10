見た目にも爽やか！2層に分かれたカフェ風ドリンク2選


【バリエ8品】家で作ればコスパ最高！意外に簡単「カフェ風ドリンク」

「いつもと違うものが飲みたい」「ちょっと気分を替えたい」そんなときにおすすめのお手軽ドリンクの作り方をご紹介します！　今どきテイストも盛り込んだ、2層が美しいカフェ風ドリンクです。

■コーヒーソーダ

爽やかでほろ苦い！　大人のソーダ

コーヒーソーダ


【材料・1人分】

インスタントコーヒー...小さじ2

砂糖...小さじ2

炭酸水...3/4カップ

【作り方】

1．耐熱のグラスにインスタントコーヒー、砂糖を入れ、熱湯大さじ2を加えてよく溶かす。

2．氷適量を加え、静かに炭酸水を注ぐ。好みでレモンスライスを飾る。

POINT

炭酸水は氷をクッションにして静かに注ぐと、コーヒーと混ざらず、2層になる。

（レシピ考案／渡部和泉　1人分29kcal／塩分0g）

■ヨーグルトカフェラテ

まろやかさと酸味のバランスが魅力

ヨーグルトカフェラテ


【材料・1人分】

プレーンヨーグルト...大さじ2

砂糖...小さじ2

インスタントコーヒー...小さじ2

【作り方】

1．マグカップなどにインスタントコーヒー、熱湯大さじ2を入れて溶かし、冷水大さじ3を加えて混ぜる。

2．グラスにヨーグルト、砂糖を入れて混ぜ、氷適量を入れる。

3．1をゆっくり注ぐ。

（レシピ考案／渡部和泉　1人分46kcal／塩分0g）

＊　＊　＊

【フードコーディネーター渡部さんより】コーヒー業界では発酵×コーヒーがトレンド。ご紹介したヨーグルトのほか、甘酒を加えるのもおすすめです。豊かな風味とまろやかな口当たりが楽しめますよ。

レシピ考案・スタイリング／渡部和泉　撮影／佐々木美果　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝徳永陽子