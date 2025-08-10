蒸しなすのキムチあえ（料理・小林まさみ、撮影・福尾美雪）


【画像を見る】こちらもおいしい！ じゅわっとしみた甘酸っぱいタレが食欲をそそる「豚こまとなすの揚げびたし」

下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！

和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。

■うまみのあるキムチが調味料代わり

蒸しなすのキムチあえ

1人分　49kcal

塩分　0.8g

材料（2人分）

なす……2個

白菜キムチ……50g

A〈大きめのボウルに混ぜる〉

・ごま油……小さじ1

・しょうゆ……小さじ1/2

作り方

1　なすは皮むき器で縦に3カ所皮をむき、水にさっとくぐらせる。耐熱皿に並べてのせ、ラップをかけて4分レンチン（600W）する。取り出して、そのまま粗熱をとり、一口大の乱切りにする。

2　キムチは大きければ食べやすく切ってAに入れ、1を加えてよく混ぜ合わせる。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

料理／小林まさみ、撮影／福尾美雪

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』