下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！
和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。
■うまみのあるキムチが調味料代わり
蒸しなすのキムチあえ
1人分 49kcal
塩分 0.8g
材料（2人分）
なす……2個
A〈大きめのボウルに混ぜる〉
・ごま油……小さじ1
・しょうゆ……小さじ1/2
作り方
1 なすは皮むき器で縦に3カ所皮をむき、水にさっとくぐらせる。耐熱皿に並べてのせ、ラップをかけて4分レンチン（600W）する。取り出して、そのまま粗熱をとり、一口大の乱切りにする。
2 キムチは大きければ食べやすく切ってAに入れ、1を加えてよく混ぜ合わせる。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
料理／小林まさみ、撮影／福尾美雪
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』