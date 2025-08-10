ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡°ÜÀÒ¸å2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç94ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤ËÊÂ¤ÖÎòÂå5°Ì¡¡1°Ì¤ÏB¡¦¥ë¡¼¥¹¤Î113ËÜÎÝÂÇ
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹9¡½1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯8·î9Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤Ç8·î¤ÎÁ´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤ò8¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢3Ç¯Ï¢Â³ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤Î40ËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹¤ËÀÜ¶á¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1»Íµå¡¢Å¨¼º¤Ç¤Î½ÐÎÝ¤â´Þ¤á¤Æ4½ÐÎÝ2ÆÀÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î2Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î3¥²¡¼¥àº¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÂÇ·âÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¶á¤Ï¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÂÇµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈô¤ó¤À¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤¤Ä¯¤á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÂÇÀþ¤¬10°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ï»Íµå¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç»ö¤Ê»î¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÁ´°÷¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇºÇ½é¤Î°ÜÀÒ¸å2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò¾Ò²ð¡£1°Ì¤¬¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î113ËÜÎÝÂÇ¡¢2°Ì¤¬¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¤Î109ËÜÎÝÂÇ¡¢3°Ì¤¬¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Þ¥ê¥¹¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î100ËÜÎÝÂÇ¡¢4°Ì¤¬¥»¥·¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤Î95ËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤Ç94ËÜÎÝÂÇ¤ÇÎòÂå5°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£