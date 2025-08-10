実写版『ONE PIECE』シーズン2、初出し映像公開 新キャラ＆巨人ブロギー、ラブーンの姿も
動画配信サービス「Netflix」でシーズン1が独占配信中の実写版『ONE PIECE』。2026年配信開始予定の“シーズン2”初出し映像が、10日に東京ビッグサイトで開催された『ONE PIECE』ファンの祭典「ONE PIECE DAY’25」のスペシャルステージで世界初公開された。
【動画】Netflix実写版『ONE PIECE』シーズン2初出し映像
あわせて、シーズン2のサブタイトルが「INTO THE GRANDLINE」となることが発表され、さらにシーズン3の制作決定も明らかに。シーズン3は年内に南アフリカ・ケープタウンで撮影が開始される予定だ。
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の尾田栄一郎による、日本を代表する世界的人気コミックが原作。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊団“麦わらの一味”が大海原へと旅立つ壮大な海洋冒険ロマンだ。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”を舞台にした大冒険が描かれる。
シーズン1で偉大なる海賊・赤髪のシャンクスと再会を誓い、成長したルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）は、海賊王を目指して航海へ。予測不能な冒険の中で、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく。
今回公開された映像では、ローグタウン、リヴァース・マウンテン（双子岬）、ウイスキーピーク、リトルガーデンなどの新たな舞台が登場。シーズン1を超えるスケールとスリルに満ちた冒険が予感される。
さらに、秘密犯罪会社バロックワークスの副社長で最高司令官のミス・オールサンデー（演：レラ・アボヴァ）やミス・ウェンズデー（演：チャリスラ・チャンドラン）、海軍本部のスモーカー（演：カラム・カー）など、クセ者揃いの新キャラクターが続々登場。船を見下ろすほどの巨人ブロギー（演：ブレンダン・マーリー）や、巨大クジラ・ラブーンの姿も確認できる。
映像には、ゾロの剣術、サンジの体術、そしてルフィが繰り出す“ゴムゴムの銃乱打（ガトリング）”など、迫力満点のバトルシーンも満載。“東の海（イーストブルー）”での冒険を経て成長した麦わらの一味に新たに待ち受けるものは――。
【動画】Netflix実写版『ONE PIECE』シーズン2初出し映像
あわせて、シーズン2のサブタイトルが「INTO THE GRANDLINE」となることが発表され、さらにシーズン3の制作決定も明らかに。シーズン3は年内に南アフリカ・ケープタウンで撮影が開始される予定だ。
シーズン1で偉大なる海賊・赤髪のシャンクスと再会を誓い、成長したルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）は、海賊王を目指して航海へ。予測不能な冒険の中で、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく。
今回公開された映像では、ローグタウン、リヴァース・マウンテン（双子岬）、ウイスキーピーク、リトルガーデンなどの新たな舞台が登場。シーズン1を超えるスケールとスリルに満ちた冒険が予感される。
さらに、秘密犯罪会社バロックワークスの副社長で最高司令官のミス・オールサンデー（演：レラ・アボヴァ）やミス・ウェンズデー（演：チャリスラ・チャンドラン）、海軍本部のスモーカー（演：カラム・カー）など、クセ者揃いの新キャラクターが続々登場。船を見下ろすほどの巨人ブロギー（演：ブレンダン・マーリー）や、巨大クジラ・ラブーンの姿も確認できる。
映像には、ゾロの剣術、サンジの体術、そしてルフィが繰り出す“ゴムゴムの銃乱打（ガトリング）”など、迫力満点のバトルシーンも満載。“東の海（イーストブルー）”での冒険を経て成長した麦わらの一味に新たに待ち受けるものは――。