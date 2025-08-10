FRUITS¡¡ZIPPER¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¡ChargeSPOT¤Ç¡ÖºòÆü¤ÎÌë¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤¬¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤ÎÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ã£è£á£ò£ç£å£Ó£Ð£Ï£Ô¡×¡È£Õ£²£²³ä¡É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤³¤ÎÆü£³¿Í¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î£Ã£è£á£ò£ç£å£Ó£Ð£Ï£Ô¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿¿Ãæ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤ÁÂ¦¤Î£Õ£²£²¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö£±Æü¡¢£±²ó¤«£²²óÉ¬¤º¼Ú¤ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÊÖ¤µ¤º¤ËÌë¤Ï¤ª²È¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÊÖ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¡¢ºòÆü¤ÎÌë¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤¬¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï¡Ö¡Ø£Ã£è£á£ò£ç£å£Ó£Ð£Ï£Ô¡Ù¤Ï¸½Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎµßÀ¤¼ç¡££²£²ºÐ°Ê²¼ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½õ¤«¤ë¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÃçÀî¤â¡ÖÌ¥ÎÏ¤Ï¿´ÄìÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿¿Ãæ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡ØÃ¯¤«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥³¥é¥Ü¤Ç¡ËÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡Ø£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡Ù¤Îà¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥Èá¤¬¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤ò³¹Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿´¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£