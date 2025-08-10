第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場中の広陵（広島）が１０日、今大会の出場を辞退した。この日、同校の堀正和校長が兵庫・西宮市内で会見し、明かした。

堀校長は前日の同校理事会で出場辞退を決めたと語り、「先ほど大会本部に辞退させていただくことを申し入れ、ご了承をいただきました。今大会に出場しているチームの皆様、高校野球ファンの皆様ほか、大会主催者である日本高等学校野球連盟、朝日新聞社、広島県高等学校野球連盟、各方面の皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしまましたこと深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございません」と謝罪した。

続けて、「本校硬式野球部をめぐっては、過去に日本高等学校野球連盟に報告をした部員間の暴力の問題、不適切な行為だけではなく、監督やコーチから暴力や暴言を受けたと複数の情報が、ＳＮＳなどで取り上げられています。こうした事態を重く受け止め、今大会への出場の辞退をした上で、速やかに指導体制の抜本的な見直しを図ることにいたします」と語った。

「なお、新しい事実が発覚したわけではございません。現在第三者委員会などで調査をしていただいている事案につきましては、全面的に協力をしてまいります。私も昨日、広島県高等学校野球連盟の副会長の辞任を申し入れました。本校は、成果の活動のみならず、部活などの課外活動においても、いかなる暴力も認めないことを掲げてまいりましたが、今回の事態を招いたことは、誠に遺憾で、じくじたる思いです。二度とこうした事案が起きないよう再発防止に注視してまいります。力を注いで参ります」と決意を話した。