サバンナ高橋茂雄（49）が10日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11地45分）に生出演。人気の任天堂ゲーム機「Nintendo Switch2」を初回抽選販売で購入できたことについてコメントした。

番組で、入手困難な「Nintendo Switch2」を初回抽選で引き当てたことをニュースボードで写真付きで報じられて「当たりました」とあらためてMC和田アキ子（75）に報告した。和田は「スゴいことでしょ？」と問いただすと、高橋は「いや、これは、抽選何回も落ちてる人もいるんで、僕も“当選しました”ってメールがきたときに本体が来るまで詐欺かどうか分からない状態で」と手振りを交えて話し「実際、来たらうれしかったですね」と語った。

一方でフィギュアスケーターの宇野昌磨さんも4度落選して5度目の抽選に当たって公式Xで「今思えば、Switch2オーディションが私を大きくしてくれたと言っても過言ではありません」と報告したと報じた。その言葉を聞いて高橋は「確かに僕、1回目で当選してるから成長した気がしない」と話した。

それを聞いた相方の八木真澄（51）は「僕は店頭にずっと並びました。3日間、通ってやっと手に入れました。すごい悔しかったです、当たっていた相方が」と話していた。