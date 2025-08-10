元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が10日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。「好感度」について語った。

一茂はこの日、かまいたちの山内健司、濱家隆一とともに自身もしばしば利用しているという東京・不動前の老舗うなぎ店を訪れた。

酒を少し飲み始めたところで、一茂が足を崩したリラックスしたような体勢で座り始めた。それを見た濱家がすかさず「一茂さんはちょっと腰と股関節が悪いのでああなってますけど、態度が悪いわけじゃないので。そこだけご承知ください」とフォロー。しかし一茂は「めんどくせえから“態度悪い”でいいよ、もう」と開き直り気味に返した。

濱家は「だめだめだめ。本当はすごく丁寧なかたですよね？おかみさんね？」と言うと、女将も「はい」と同意。女将は番組冒頭で、常連である一茂の印象について「とても気さくなかたで、気をつかわないで、ホッとする感じのかた。心がホッとしちゃう。お客様としてはうちに“福”をもたらすようなかたですね」などと絶賛していた。

そのため、一茂は「さっきの女将さんのコメント良すぎたんで、ちょっと悪い方のコメントをもう1回別撮りで…」と笑わせつつも、「僕、あんまり、本当に好感度上げたくないんで」と本音を話した。

女将が「うちでは好感度抜群なので」と答えると、一茂は「もう、それだと末代までの恥？ 長嶋家はもうずーっと好感度低く…」とこぼした。

すかさず濱家が「高いわ！」、山内が「長嶋家の中で一茂さんだけ低いんですよ」と突っ込むと、一茂は「なんで俺だけなんだよ」と苦笑しつつ返していた。

一茂と山内は同番組で「好感度“低い”対決」をしている。