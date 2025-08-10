対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。

前線は11日にかけて停滞し、前線上の低気圧が10日夜から11日にかけて対馬海峡を通過する見込みです。

このため熊本県では、11日夜にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。

特に10日夜のはじめ頃から11日朝にかけて、

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。





10日の予想雨量は、多いところで1時間に熊本地方、阿蘇地方で50ミリ、天草・芦北地方で40ミリ、球磨地方で30ミリとなっています。11日の予想雨量は、多いところで1時間に熊本地方、阿蘇地方、天草・芦北地方で50ミリ、球磨地方で40ミリとなっています。今後、11日正午までに予想される24時間降水量は、県内全域で200ミリとなっていて、線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。気象台は、今年一番の大雨となる可能性があるとして、土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意するよう呼び掛けています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意し、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めるよう呼び掛けています。