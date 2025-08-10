給水情報まとめ 霧島・姶良市 約3万5000世帯で断水続く
鹿児島県の霧島市と姶良市では、水源につながる配管が破損するなどして、あわせておよそ3万5000世帯で断水が続いています。
霧島市によりますと、10日午前10時時点で市内およそ2万戸で断水しているということです。福山町は配水管の修繕が完了し、10日午前に断水は解消しました。そのほかの地域の復旧はあす11日以降になる見通しです。
姶良市によりますと、10日午前10時時点で市内1万5000戸で断水しているということです。蒲生地区は10日朝、復旧しましたが、加治木地区の永原・西別府地域の復旧予定は今月下旬の見通しです。姶良地区と加治木地区の小山田地域の復旧は未定です。
霧島市で10日に給水所が設けられているのは次のとおりです。▼霧島市お祭り広場駐車場 ▼隼人市民サービスセンター ▼あいら共同株式会社 ▼イオン隼人国分ショッピングセンター、 ▼ホテル京セラ ▼国分シビックセンター ▼天降川小学校
姶良市で10日に給水所が設けられているのは次のとおりです。▼姶良公民館 ▼重富中学校 ▼松原なぎさ小学校 ▼永原小学校 ▼陶夢ランド ▼千鳥公園 ▼須崎公園 ▼加治木グラウンド
