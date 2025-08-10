鹿児島県の霧島市と姶良市では、水源につながる配管が破損するなどして、あわせておよそ3万5000世帯で断水が続いています。

霧島市によりますと、10日午前10時時点で市内およそ2万戸で断水しているということです。福山町は配水管の修繕が完了し、10日午前に断水は解消しました。そのほかの地域の復旧はあす11日以降になる見通しです。

姶良市によりますと、10日午前10時時点で市内1万5000戸で断水しているということです。蒲生地区は10日朝、復旧しましたが、加治木地区の永原・西別府地域の復旧予定は今月下旬の見通しです。姶良地区と加治木地区の小山田地域の復旧は未定です。

霧島市で10日に給水所が設けられているのは次のとおりです。

▼霧島市お祭り広場駐車場

▼隼人市民サービスセンター

▼あいら共同株式会社

▼イオン隼人国分ショッピングセンター、

▼ホテル京セラ

▼国分シビックセンター

▼天降川小学校

姶良市で10日に給水所が設けられているのは次のとおりです。

▼姶良公民館

▼重富中学校

▼松原なぎさ小学校

▼永原小学校

▼陶夢ランド

▼千鳥公園

▼須崎公園

▼加治木グラウンド

