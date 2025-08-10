【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】痛々しい…滑って顔面強打の一部始終

解説も思わず絶叫するプレーだった。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の西田優大は、絶妙な動き出しで富樫勇樹からの完璧なパスを受けようとしたが、コートに貼ってある広告の上で滑って転倒。顔面を強打してしまった。

アカツキジャパンは8月8日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ2節でイラン代表と対戦。グループでは最大のライバルとの試合は、序盤から互いに主導権を与えない接戦が続いた。

そんな中、第3クォーターの残り3分50秒でアクシデントが発生する。ディフェンスリバウンドを取ってからの素早いファストブレイクで富樫がボールを運ぶと、バックドアの動きで相手の背中側から内に入る動きをみせた西田に鋭いバウンドパスが出る。

阿吽の呼吸で完全にイランのディフェンスを崩したかと思われたが、西田がボールを受けようとした直前に足を滑らせて転倒。顔面をコートに打ちつける悲劇に見舞われて、攻撃を完結することができなかった。

この場面について、ABEMAで解説を務めた篠山竜青（元男子日本代表）は、「あそこの広告の部分のモップが足りていなかったんじゃないか！？」とコメント。同じく解説の郄田真希（女子日本代表）も「ああいうところは滑りやすい」と、現役選手ならではの視点で転倒の理由を分析していた。

このシーンはファンも注目し、ABEMAのコメント欄やSNSでは「痛そう…」「ちゃんと拭いてくれ」「大丈夫か！？」「西田選手、顎が治ったと思ったら今日はまぶたに痣できてるし、顔面打ちつけたし顔の怪我が重なりすぎでは」など心配の声が寄せられた。

西田はアジアカップ直前の強化試合では、練習中に顎を切ってしまった箇所を絆創膏などで保護してプレー。ようやく顔の傷が治ったかと思われた直後に再び悲劇に見舞われた。

なお日本は第4クォーターに入るとミスが増え、イランに70−78で敗北。それでも日本は決勝トーナメント（準々決勝進出決定戦）行きを決め、今日のグアム戦（20時10分開始）はグループ順位を決める戦いとなる。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

