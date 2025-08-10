FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さん、真中まなさん、早瀬ノエルさんが、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT®︎」の“U22割”キャンペーン発表会に登壇。

イベント冒頭には、今月8月2日と3日に行われたデビュー3周年記念ライブ「FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-」について言及しました。



【写真を見る】【 ふるっぱー・ 仲川瑠夏 】 3周年記念ライブを終え 「頑張ってきて良かったという気持ちに」 ファンへ感謝 【 FRUITS ZIPPER 】





仲川さんは、“私たちも演出とか、やりたいこととか、たくさん考えてリハーサルもしていた。みんながすごく喜んでくれて、盛り上がっている顔が見られてすごく楽しかった”と、笑顔。早瀬さんも“ライブ自体は長かったんですけど、やっている本人からしたらあっという間に終わってしまって...。本当に、心から楽しめたなって思いました”と、噛み締めていました。







また「ChargeSPOT®︎」にかけて「自身がチャージされる瞬間」をスタッフから聞かれると、仲川さんは“ライブです”と、にんまり。続けて“この間のさいたまスーパーアリーナも、ムービングステージで前から後ろまでいったんですけど、遠くにいるファンの人たちも近くで見ることができた。みんなすごく笑顔で応援してくれてたりしていて、そうすると頑張ってきて良かったという気持ちにもなる。みんなには、いつも元気をチャージしてもらってます”と、ファンへの感謝を語りました。









