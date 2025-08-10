みずみずしいタッチのイラストが、惚れ惚れしちゃうかわいさ。「OSAJI」にアートなコスメがたっぷりお目見え
敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」から、2025 HOLIDAY MAKEUP COLLECTION「ヒントのかけら」がお目見え。
2025年10⽉22⽇（⽔）より、全国販売がスタートします。
発売に先駆けて、10月15日（水）からは、OSAJI直営店と公式オンラインショップにて、予約受付が始まりますよ。
「OSAJI」のホリデーコレクションに、うっとり…
OSAJIの「ヒントのかけら」は、視野の広がりや大切な決断のきっかけとなったものやこと、風景たちに思いを馳せたコレクション。
新作をはじめとする限定コスメたちが、イラストレーター・よしいちひろさんによるイラストを纏って登場しました。
みずみずしいタッチで描く、よしいちひろさんの作風は、リラックス感がありながらもエッジが効いていて、とってもおしゃれなんですよ。
アイ・チーク・リップメイクが完成する「マルチカラーパレット」
新商品「オサジ ニュアンス スタイリング カラー パレット」（税込5940円）は、これひとつでアイ・チーク・リップメイクまで完成しちゃう万能アイテム。
2色のパウダーカラーと3色のクリームカラーが入っており、アイ・チークに“パウダー”、アイ・チーク・リップには“クリーム”が使えます。
パレット内の色を重ねて、ずらして、さまざまな表情を楽しんでみて。
マルチパレットには、2タイプのカラーがラインナップしています。
左：H31 / 右：H32
『H31 Penséeswoamu〈パンセを編む〉』は、シーン問わず使いやすそう。どちらかというとイエベさん向けの、赤みを帯びたブラウンカラーがそろいます。
『H32 Mienaichizu〈見えない地図〉』は、明るいピンクカラーや締め色のブラウンがイン。透明感溢れるメイクにぴったりな予感です。
カラーパール入りの「リップバーム」
自然な発色の「オサジ ニュアンス リップバーム」（税込3190円）は、ノーメイクにもフルメイクにもさりげなく華を添えてくれます。
デリケートな構造の唇を保護するため、肌なじみのよい美容成分を配合。保湿しながら、美しいツヤと輝きをプラスできる優れものなんです。
左：H31 / 右：H32
『H31 Kakukatariki〈かく語りき〉』は、スモーキーなくすみニュアンスを持つブラウンベージュに、オレンジのラメが煌めく、ちょっぴりハンサムなカラー。
『H32 Senzaiichiguu 〈千載⼀遇〉』は、ピュアな印象を叶えるサーモンピンクに、ブルーパープルのラメが入った、みずみずしくヌーディーな色味です。
リップバームは、よしいちひろさんが描く風景をデザインした、Pake（パケ）ジッパーパックに入っていますよ。
指先でときめきを楽しむ「ネイルカラー」
「オサジ アップリフト ネイルカラー」（税込2090円）は、指先にきらめきを配してくれるネイルカラー。
乾きやすく、圧迫感のない塗り心地も魅力です。
ラインナップは6色で、さりげないものからドラマティックなものまで、幅広い輝きが閉じ込められています。
左から 605、606、607、608、609、610
『605 Imasokari〈いまそかり〉』は、トマトスープのようなニュアンスレッド。
『606 Shouzouga〈肖像画〉』は、ノーブルな印象のアクアグレーで、アンニュイなミルキーさと、輝きが透過するクリアさの絶妙なバランスがおしゃれです。
『607 Hirameki〈ひらめき〉』は、ディープブラウンにメタリックレッドパールをぎっしりと敷き詰めた、マットカラー。
ゴールドとグリーンのホログラムがきらめく『608 Ougonnoyoake〈⻩⾦の夜明け〉』は、夜明け前の森を連想させます。
『609 Album〈アルバム〉』は、目の覚めるようなネオンイエロー。グリーンの偏光パールとゴールドのアクセントパールがブレンドされた、エネルギッシュなカラーです。
透け感のあるブラックにアンティークゴールドを注ぎ込んだ『610 Odore〈踊れ〉』は、シックな雰囲気。洗練された手元を演出してくれそうです。
3つの物語を描いた「オードトワレ」
ホリデーシーズン初登場の「オサジ オードトワレ」（税込7700円）は、纏う人の個性や気分に、奥深さやツイストを加えてくれるようなフレグランス。
ラインナップは、季節問わず使える3種類。デザインモチーフは、旅の風景をイメージしたものだそうですよ。
『H01 Aruiwamirai〈あるいは未来〉』は、ディルを中心としたアロマティックなニュアンスのブレンドを、ベチバーやムスクでまとめた、コンフォートな香り。
幾通りもの未来の中から選び、過ごしている「いま」の不思議さと楽しさを表現しているといいます。
『H02 Shunkanidou〈瞬間移動〉』は、蜃気楼のなかでスパイスティーを味わうような、浮遊感のある香り。
カルダモン、シナモン、ブラックペッパーによる甘さのあるスパイスと、セロリやトマトのベジタブルニュアンスが混ざり合い、ウッディな空気がすべてをまろやかに包みます。
『H03 Hikarinotodokubasho〈光の届く場所〉』は、ピオニーとベルガモットから、ホワイトフローラルブーケへ変化。
肌そのものが柔らかな光を放ち始める瞬間を描いた、ぬくもりのあるテクスチャです。
3つの香りは、レイヤードを楽しむのもおすすめ◎
コレクションは数量限定での発売だよ
ストーリー性のあるコスメがそろう、OSAJIの2025 HOLIDAY MAKEUP COLLECTION「ヒントのかけら」。
コレクションは数量限定での発売だから、気になる人は10月15日（水）から始まる事前予約をチェックしておくのが吉ですよ。
公式オンラインストア
https://osaji.net/
参照元：株式会社OSAJI プレスリリース
2025年10⽉22⽇（⽔）より、全国販売がスタートします。
発売に先駆けて、10月15日（水）からは、OSAJI直営店と公式オンラインショップにて、予約受付が始まりますよ。
「OSAJI」のホリデーコレクションに、うっとり…
OSAJIの「ヒントのかけら」は、視野の広がりや大切な決断のきっかけとなったものやこと、風景たちに思いを馳せたコレクション。
新作をはじめとする限定コスメたちが、イラストレーター・よしいちひろさんによるイラストを纏って登場しました。
みずみずしいタッチで描く、よしいちひろさんの作風は、リラックス感がありながらもエッジが効いていて、とってもおしゃれなんですよ。
アイ・チーク・リップメイクが完成する「マルチカラーパレット」
新商品「オサジ ニュアンス スタイリング カラー パレット」（税込5940円）は、これひとつでアイ・チーク・リップメイクまで完成しちゃう万能アイテム。
2色のパウダーカラーと3色のクリームカラーが入っており、アイ・チークに“パウダー”、アイ・チーク・リップには“クリーム”が使えます。
パレット内の色を重ねて、ずらして、さまざまな表情を楽しんでみて。
マルチパレットには、2タイプのカラーがラインナップしています。
左：H31 / 右：H32
『H31 Penséeswoamu〈パンセを編む〉』は、シーン問わず使いやすそう。どちらかというとイエベさん向けの、赤みを帯びたブラウンカラーがそろいます。
『H32 Mienaichizu〈見えない地図〉』は、明るいピンクカラーや締め色のブラウンがイン。透明感溢れるメイクにぴったりな予感です。
カラーパール入りの「リップバーム」
自然な発色の「オサジ ニュアンス リップバーム」（税込3190円）は、ノーメイクにもフルメイクにもさりげなく華を添えてくれます。
デリケートな構造の唇を保護するため、肌なじみのよい美容成分を配合。保湿しながら、美しいツヤと輝きをプラスできる優れものなんです。
左：H31 / 右：H32
『H31 Kakukatariki〈かく語りき〉』は、スモーキーなくすみニュアンスを持つブラウンベージュに、オレンジのラメが煌めく、ちょっぴりハンサムなカラー。
『H32 Senzaiichiguu 〈千載⼀遇〉』は、ピュアな印象を叶えるサーモンピンクに、ブルーパープルのラメが入った、みずみずしくヌーディーな色味です。
リップバームは、よしいちひろさんが描く風景をデザインした、Pake（パケ）ジッパーパックに入っていますよ。
指先でときめきを楽しむ「ネイルカラー」
「オサジ アップリフト ネイルカラー」（税込2090円）は、指先にきらめきを配してくれるネイルカラー。
乾きやすく、圧迫感のない塗り心地も魅力です。
ラインナップは6色で、さりげないものからドラマティックなものまで、幅広い輝きが閉じ込められています。
左から 605、606、607、608、609、610
『605 Imasokari〈いまそかり〉』は、トマトスープのようなニュアンスレッド。
『606 Shouzouga〈肖像画〉』は、ノーブルな印象のアクアグレーで、アンニュイなミルキーさと、輝きが透過するクリアさの絶妙なバランスがおしゃれです。
『607 Hirameki〈ひらめき〉』は、ディープブラウンにメタリックレッドパールをぎっしりと敷き詰めた、マットカラー。
ゴールドとグリーンのホログラムがきらめく『608 Ougonnoyoake〈⻩⾦の夜明け〉』は、夜明け前の森を連想させます。
『609 Album〈アルバム〉』は、目の覚めるようなネオンイエロー。グリーンの偏光パールとゴールドのアクセントパールがブレンドされた、エネルギッシュなカラーです。
透け感のあるブラックにアンティークゴールドを注ぎ込んだ『610 Odore〈踊れ〉』は、シックな雰囲気。洗練された手元を演出してくれそうです。
3つの物語を描いた「オードトワレ」
ホリデーシーズン初登場の「オサジ オードトワレ」（税込7700円）は、纏う人の個性や気分に、奥深さやツイストを加えてくれるようなフレグランス。
ラインナップは、季節問わず使える3種類。デザインモチーフは、旅の風景をイメージしたものだそうですよ。
『H01 Aruiwamirai〈あるいは未来〉』は、ディルを中心としたアロマティックなニュアンスのブレンドを、ベチバーやムスクでまとめた、コンフォートな香り。
幾通りもの未来の中から選び、過ごしている「いま」の不思議さと楽しさを表現しているといいます。
『H02 Shunkanidou〈瞬間移動〉』は、蜃気楼のなかでスパイスティーを味わうような、浮遊感のある香り。
カルダモン、シナモン、ブラックペッパーによる甘さのあるスパイスと、セロリやトマトのベジタブルニュアンスが混ざり合い、ウッディな空気がすべてをまろやかに包みます。
『H03 Hikarinotodokubasho〈光の届く場所〉』は、ピオニーとベルガモットから、ホワイトフローラルブーケへ変化。
肌そのものが柔らかな光を放ち始める瞬間を描いた、ぬくもりのあるテクスチャです。
3つの香りは、レイヤードを楽しむのもおすすめ◎
コレクションは数量限定での発売だよ
ストーリー性のあるコスメがそろう、OSAJIの2025 HOLIDAY MAKEUP COLLECTION「ヒントのかけら」。
コレクションは数量限定での発売だから、気になる人は10月15日（水）から始まる事前予約をチェックしておくのが吉ですよ。
公式オンラインストア
https://osaji.net/
参照元：株式会社OSAJI プレスリリース