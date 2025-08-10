藤枝が元U-23ペルー代表FWを獲得「皆さんとたくさんの勝利を分かち合いたい」
藤枝MYFCは10日、シエンシアーノ(ペルー)からFWディディエ・ジャンピエ・ラ・トレ・アラナ(23)が完全移籍加入することを発表した。背番号は77番となる。
ペルー出身のアラナはU-17ペルー代表として南米選手権の出場歴を持ち、U-23ペルー代表も経験。今季はリーグ戦18試合で2得点を記録した。藤枝を通じて以下のようにコメントしている。
「このクラブの歴史や、素晴らしいサポーターの皆さんのことをもっと知っていきたいです。毎試合、全力でプレーし、皆さんとたくさんの勝利を分かち合いたいと思います。近いうちにお会いしましょう!¡Arriba Fujieda!(藤枝とともに!)」
