落語家・古今亭佑輔、第1子妊娠を発表 今年3月に結婚していた【全文】
【モデルプレス＝2025/08/10】落語家・古今亭佑輔（31）が3月に入籍しており、現在第1子を妊娠していることがわかった。8月10日、自身のX（旧Twitter）を通じ発表した。
佑輔は書面にて「私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。公表をしておりませんでしたが、今年3月に一般の方と入籍をしておりました」と発表。現在は安定期に入り、体調も安定しているという。今後については「体調を見ながら年内はお仕事を続けてまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」とし「まだまだ未熟者で御座いますが、この経験を芸に活かせるように一生懸命頑張って参りますので何卒よろしくお願いいたします」と結んでいる。
佑輔は1994年1月6日生まれ、神奈川県出身。本名は高橋友里恵。大学在学中に弟子入りし、2020年11月上席に、二つ目に昇進。2022年2月、古今亭志ん輔門下に移籍、古今亭佑輔と改名。得意の英語を生かし、国内外の人々に落語の楽しさを伝えたいと活動している。（modelpress編集部）
ご報告
いつも応援してくださっている皆さまへ
私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。
公表をしておりませんでしたが、今年3月に一般の方と入籍をしておりました。
突然のご報告となり誠に申し訳御座いません。
現在、安定期に入り、体調も安定しております。
初めての経験に戸惑いながらも、日々大切に過ごしております。
今後は体調を見ながら年内はお仕事を続けてまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。
まだまだ未熟者で御座いますが、この経験を芸に活かせるように一生懸命頑張って参りますので何卒よろしくお願いいたします。
古今亭佑輔
