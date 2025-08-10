SixTONES田中樹＆京本大我、ジェシーの“ボケ”撮り直し・裏側を暴露「ヤバい目してる」「ポテンシャルは高い」
【モデルプレス＝2025/08/10】SixTONESの田中樹と京本大我が、9日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。ジェシーの「ボケ」の裏側を赤裸々に明かした。
【写真】福本莉子＆SixTONESジェシーの近距離自撮り
この日は、フジテレビ系「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜）での「めざましじゃんけん」についての話題に。「めざましじゃんけん」の最後にはジェシーがボケをかますことがあるが、その際ジェシーが緊張しているかというリスナーからのメッセージが届いた。
田中によれば、「毎回台本に書いてるわけじゃない」と、めざましじゃんけん自体が「『じゃあジェシーさん恒例の…』って言って『あーめざましじゃんけんね』って始まる」と事前にボケることは聞いていない状態だと説明。田中は「一応、急遽だから数秒時間稼ごうと『はいはいはい、ジェシー急だけどいける？いつものやつ』ってパッと見ると（ジェシーの目線が）斜め下のヤバい目してる時ある」と、ふと見るとジェシーが真顔になっていることがあると暴露した。無表情のまま「行きます」と小さな声で呟いて立ち上がるジェシーを見かけるという田中は、緊張しているかの判断はつかないと口にしたが、京本は「緊張してるでしょ？」と即答。「（用意）してたらもっとおもろいんじゃない？」とシビアなツッコミも繰り出し、心配性なジェシーの性格から、事前にボケを用意しても緊張しているのではと予想した。
さらに京本は「営業妨害になるかもしれないけど、2〜3回やる時もある」とジェシーが、めざましじゃんけんのボケを何度も収録しているとも口に。「1〜2回で当たらなくて、撮れ高大事にしたいし、ジェシーに良いやつ出して欲しいから『もう1個いけない？』とか言って」と何度もジェシーにお願いしていると告白。「それで追い込まれた時のジェシーが面白い」と後半には面白いものができるため、「ポテンシャルは高い」とジェシーのアドリブ力の高さも付け加えた。
また田中は、ジェシーがボケた後にツッコミでジェシーの手に触れると「すっごい手汗かいてる。びちょびちょ、手汗とか！」とも暴露。ジェシーが「動悸してる。緊張してるのか、ハイになっちゃってる」とジェシーの「ボケ」の裏側を次々と明かしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
