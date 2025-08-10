FRUITS ZIPPERの「チャージされる瞬間」は？早瀬ノエルは22歳の目標明かす
【モデルプレス＝2025/08/10】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の仲川瑠夏、真中まな、早瀬ノエルが10日、都内で開催されたChargeSPOT“U22割”発表会に出席。「チャージされる瞬間」について語った。
【写真】FRUITS ZIPPER、東京D決定の瞬間
キャンペーンのアンバサダーを務めているFRUITS ZIPPER。メンバーがまだ知らない、自分の中での「NEW KAWAII」ものを聞かれた仲川は「メンバーには全然言ってなかったので黙々と作業しているんですけど、最近レゴにハマってて。映画の1シーンのレゴとかを、黙々と1人休日で作業しているっていう。それが『NEW KAWAII』んじゃないかなって思います（笑）。流行ったらいいな。みんなでいっぱいレゴを作りたいです」と笑顔を見せていた。
また、チャージスポットにちなんで「チャージされる瞬間」を問われた仲川は「ライブです。こないだのさいたまスーパーアリーナも、すごくお客さんたち、ファンのみんなの、たくさんの笑顔を（見れたので）。ムービングステージで、いろんな場所を前から後ろまで行ったんですね」と回想。「すごく遠くにいるファンの人たちも近くで見ることができて、みんなすごく笑顔で私たちのことを応援してくれたりして。そうすると、たくさん頑張ってきてよかったなっていう気持ちとかにもなるので、いつもみんなには元気をチャージしてもらっています」と明かした。
12月に22歳の誕生日を迎える早瀬は、どんな22歳になりたいか質問されると「人として尊敬できるような人間でありたいなっていうのがあるので。同い年の22歳の子たちだったり、私より年下の子たちに、こういう22歳に私もなりたいなって思ってもらえるような、誇れる22歳になりたいです」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】FRUITS ZIPPER、東京D決定の瞬間
◆FRUITS ZIPPERの「チャージされる瞬間」
キャンペーンのアンバサダーを務めているFRUITS ZIPPER。メンバーがまだ知らない、自分の中での「NEW KAWAII」ものを聞かれた仲川は「メンバーには全然言ってなかったので黙々と作業しているんですけど、最近レゴにハマってて。映画の1シーンのレゴとかを、黙々と1人休日で作業しているっていう。それが『NEW KAWAII』んじゃないかなって思います（笑）。流行ったらいいな。みんなでいっぱいレゴを作りたいです」と笑顔を見せていた。
12月に22歳の誕生日を迎える早瀬は、どんな22歳になりたいか質問されると「人として尊敬できるような人間でありたいなっていうのがあるので。同い年の22歳の子たちだったり、私より年下の子たちに、こういう22歳に私もなりたいなって思ってもらえるような、誇れる22歳になりたいです」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】