女性7人組「FRUITS ZIPPER」の仲川瑠夏（28）、真中まな（26）、早瀬ノエル（21）が10日、都内でモバイルバッテリーのシェアリングサービス「チャージスポット」の「U22割」キャンペーン発表会に出席した。22歳以下が同サービスを割安で使用できるもので、グループがアンバサダーに就任した。

3人はそれぞれのメンバーカラーのバッテリースタンドをデコレーションし、サインも記入。この日から都内に設置される。真中は「誰かのパワースポットになりたいと思って活動しているので、今回のコラボで物理的にFRUITS ZIPPERのパワースポットが世の中にできる気がして凄くうれしい。（サービスを使用して）心もモバイルもチャージしてもらえたら」と呼びかけた。

仲川は自分たちがチャージされる瞬間を聞かれると「ライブ」と回答。ファンが笑顔で応援してくれる姿を見ることで「頑張ってきて良かったな、という気持ちになる。いつも皆には元気をチャージしてもらってます」と笑顔で話した。

12月に22歳となる早瀬は「人として尊敬できるような人間でありたい。同年齢や年下のの子たちに“こんな22歳になりたい”と思ってもらえるような誇れる22歳になりたい」と誓った。