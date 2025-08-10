Da-iCE『熱闘甲子園』テーマソングMVのBehind The Scenesを公開！撮影の舞台裏や楽曲の制作秘話を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■今を頑張る全ての人の背中をまっすぐ押すMVや楽曲の、制作の裏側に迫る！

Da-iCEが8月9日21時に、「2025夏の高校野球応援ソング／熱闘甲子園テーマソング」に起用されている最新曲「ノンフィクションズ」MVのBehind The Scenesを公開した。

8月4日に公開されたMVは、メンバーそれぞれが過去に経験のあるバスケ、サッカー、陸上、ブレイキンといったスポーツの若手選手たちと共演するシーンと、ミュージシャンに囲まれたステージでダイナミックなダンスを披露するシーンを描いたもの。スポーツシーンでは、かつては頂きを目指し打ち込み、今はステージを変え“音楽”という世界で同じく頂点を目指しているからこそ共感できる、流す汗や悔しさ、ひたむきな情熱を表現。一方ダンスシーンでは、そんな選手たちにエールを送るような圧巻のパフォーマンスが表現され、今を頑張る全ての人に向けてまっすぐに背中を押してくれるような映像に仕上がっている。

そんなMVのBehind The Scenesである本映像では、スポーツシーンやダンスシーンの撮影など、2日間に渡ったMV撮影の舞台裏が堪能できる他、今作の作詞曲を手掛けた工藤大輝・花村想太による楽曲の制作秘話を語ったインタビューも収録。ファン必見の内容となっている。

リリース情報

2025.07.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ノンフィクションズ」

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp

