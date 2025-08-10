永久欠番セレモニー

日本人として初の米野球殿堂入りしたイチロー氏（現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が9日（日本時間10日）、マリナーズの永久欠番セレモニーに臨んだ。英語でのスピーチでは、イチロー氏らしい冗談を飛ばす一幕が。米報道関係者はこの一言を発した場面に目を止め、笑わずにはいられなかった。

現役時代の背番号「51」がマリナーズの永久欠番となったことを祝った記念式典。本拠地Tモバイル・パークにはランディ・ジョンソン氏、ケン・グリフィーJr.氏らの歴代レジェンドが集結し、その功績が盛大に祝われた。

米ワシントン州シアトルの放送局「KOMOニュース」でスポーツディレクターを務めるニコ・タムリアン氏は、自身のXにある場面を投稿。動画にはイチロー氏が英語で「2週間で、英語のスピーチを2回させるなんて、誰のアイディアだったんだ？」と言い放つシーンが映っていた。

タムリアン氏は、Xの文面にイチロー氏の言葉をそのまま英語で綴ったうえで、涙を流しながら笑う絵文字を添えて反応。7月27日（同28日）の米野球殿堂入り式典でも英語でのスピーチを披露していた中、イチロー氏らしい苦情に思わず虜になっていた。



（THE ANSWER編集部）