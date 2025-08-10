4回転ジャンプが代名詞のトルソワがママに

フィギュアスケート女子で、2022年の北京五輪シングルで銀メダルに輝いたアレクサンドラ・トルソワ（ロシア）が第1子となる男子を出産した。ロシアのメディアが報じている。さらに夫婦そろって、SNSに喜びをつづった。

ロシアの複数メディアが「トルソワが自分のテレグラムチャンネル（ロシア発祥のSNS）で6日に出産を伝えた」と報じている。「産まれたわ！」と喜びの言葉を残したという。

現在21歳のトルソワは、昨夏に同じロシアの男子スケーター、マカール・イグナトフと結婚していた。今年3月にはショープログラム「ルースキー・ブイザフ」で、夫とともに妊娠を発表していた。

出産にあたっては夫のイグナトフもテレグラムチャンネルに「息子が生まれた！ これは明確に私の人生で一番幸せな日だった。私はもう、果てしなく彼を愛しているし、サーシャ（トルソワ氏の愛称）のことも、果てしなく愛しています」とつづっている。

トルソワは4回転ジャンプを武器に、北京五輪女子シングルで銀メダルを獲得。金メダリストのアンナ・シェルバコワや、カミラ・ワリエワらとフィギュア界で実力を示してきた。一方のイグナトフも、2019年のGPシリーズ・ロステレコム杯で3位、21年ロシア選手権2位などの実力者だ。



（THE ANSWER編集部）