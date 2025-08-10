「あんたキモい」悪口を言われた小1娘を心配するも → 先生「実はその後」私「えっ！？」驚きの展開に

筆者の知人・A子の娘が小学校に入学したばかりの頃の話です。慣れない環境で我が子がうまくやっていけるのか、心配になるのが親心。A子の娘はおとなしいタイプだったため、なおのこと心配は尽きなかったそうですが……他の子との関わりの中で、親も知らなかった子どもの一面が見えてきました。

おとなしい娘が心配

娘はおとなしいタイプだからと、嫌なことを言われたりされたりしたら言い返せずに泣くだけだと決めつけていたA子。必要以上に心配しなくても娘は案外たくましく生きていけそうだと思え、安心したのでした。

